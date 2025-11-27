Kaleidoscope ofrece conciertos y djs en las salas de Logroño En la Fundición actúan este viernes, a las 22.00, Los Storninos y TT Syndicate

Sanda Sainz Logroño Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:32 Comenta Compartir

El festival Kaleidoscope Weeekend de Logroño ofrece este viernes en el Odeón, a las 18.00, una sesión de djs con Psychovictor y Vicky Revivalite y en el Stereo, a las 00.30, otra con Rudy García y Dani Peppermint.

El Odeón tendrá el sábado, a las 18.30 horas, a Camilo Binguero y Unai Eps y el Stereo a Fátima Ben y Javi Vega a las 00.30.

Respecto a los conciertos, en la Fundición actúan este viernes, a las 22.00, Los Storninos y TT Syndicate (15/18 €), mañana a las 22.00 Mutagénicos y Mega Purple Sex Toy Kit (15/18 €); y el domingo The Clams, a las 13.00 (10/13 €). El Stereo está Mohama Saz el sábado a las 17.00 (10/13 €).