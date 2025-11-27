LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El gruppo TT Sydicate. PROMOCIONAL

Kaleidoscope ofrece conciertos y djs en las salas de Logroño

En la Fundición actúan este viernes, a las 22.00, Los Storninos y TT Syndicate

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Logroño

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:32

Comenta

El festival Kaleidoscope Weeekend de Logroño ofrece este viernes en el Odeón, a las 18.00, una sesión de djs con Psychovictor y Vicky Revivalite y en el Stereo, a las 00.30, otra con Rudy García y Dani Peppermint.

El Odeón tendrá el sábado, a las 18.30 horas, a Camilo Binguero y Unai Eps y el Stereo a Fátima Ben y Javi Vega a las 00.30.

Respecto a los conciertos, en la Fundición actúan este viernes, a las 22.00, Los Storninos y TT Syndicate (15/18 €), mañana a las 22.00 Mutagénicos y Mega Purple Sex Toy Kit (15/18 €); y el domingo The Clams, a las 13.00 (10/13 €). El Stereo está Mohama Saz el sábado a las 17.00 (10/13 €).

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  4. 4 Estrellas Michelin en La Rioja: qué restaurantes la tienen, dónde están y qué precio tiene el menú
  5. 5

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  6. 6

    La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  9. 9

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  10. 10

    Al menos 83 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Kaleidoscope ofrece conciertos y djs en las salas de Logroño

Kaleidoscope ofrece conciertos y djs en las salas de Logroño