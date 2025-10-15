LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El rincón de la filmoteca

Vivo en la carretera

José Manuel León Meliá

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:07

La Filmoteca Rafael Azcona y su ciclo 'Clint Eastwood, la última leyenda' alcanzan su sesión estelar, sinceramente, de notable grandeza, con la proyección de la ... película 'El aventurero de medianoche' (1982), de Clint Eastwood, que se podrá ver a partir de las 19.30 en la sala Gonzalo de Berceo. Un título que se estrelló en la taquilla de medio mundo, que no dañó para nada la imagen de su autor y que en opinión de quien esto escribe se trata de uno de sus mejores trabajos. Una epopeya íntima, de tintes biográficos, apesadumbrada y resuelta como una elegía lírica acerca del mundo de la música country y de hombres que abrazaron su estilo para contar su desgarro personal.

Vivo en la carretera