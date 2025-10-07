LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Manuel León Meliá

Martes, 7 de octubre 2025, 07:44

El segundo pase de este mes en la Filmoteca Rafael Azcona se define en términos sociológicos. A partir de las 19.30 y en la ... sala Gonzalo de Berceo se proyecta, dentro del apartado 'Día del cine español', la película 'El inquilino' (1957), de José Antonio Nieves Conde. Una mordaz sátira costumbrista que refleja en un tono agridulce el grave problema que le sobreviene a una familia para encontrar una vivienda digna donde alojarse.

larioja Piso para hoy