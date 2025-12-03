Pionera del feminismo

La Filmoteca Riojana rinde tributo al más ilustre y representativo de los guionistas españoles de nuestro cine, Rafael Azcona, y traza una breve muestra de ... su trabajo que nos ayudará a captar algunas de las claves de su estilo revoltoso y mordaz percepción de un universo que hoy echamos de menos.

A tal fin, la segunda película de la retrospectiva tiene un carácter impactante por la época en la que llegó a la gran pantalla. Se trata de la pieza 'Mi hija Hildegart' (1997), de Fernando Fernán Gómez, un sobrio drama lacerante inspirado en hechos reales que se podrá ver a partir de las 19.30 en la sala Gonzalo de Berceo.

El productor del largometraje, el insustituible Alfredo Matas, le ofreció el encargo de dirigirla a Fernán Gómez, que venía de rodar la curiosa '¡Bruja, más que bruja!' (1977). La historia era peliaguda y controvertida y estaba basada en la novela 'Aurora de sangre' de Eduardo de Guzmán. En ella se relataban los motivos que condujeron a una estricta y férrea mujer, Aurora Rodríguez (Amparo Soler Leal), a matar a su excelsa hija, Hildegart Rodríguez (Carmen Roldán). Recientemente, la cineasta zaragozana Paula Ortiz retomó el mismo tema en 'La virgen roja' (2024).

Tras las dudas, el autor de 'El extraño viaje' (1967) acepta y, para apuntalar el compromiso, ficha como libretista al despierto y picajoso Rafael Azcona, que introduce algún aporte de su cosecha, como la alusión a la represión de Arnedo. Ambos construyen un entramado estructural a base de sucesivos flashback comenzando el relato con la figura del propio novelista encarnado por Manuel Galiana. El hombre, acodado en la barra de una güisquería, le cuenta a una prostituta los pormenores de la relación especial y trágica entre dos mujeres dispuestas a implantar en la sociedad de los años 30 conceptos revolucionarios.

Esta premisa da pie, en un montaje sonoro con el ruido de los disparos a modo de encadenamiento, a situar la acción en el día del filicidio. A partir de aquí y a través del proceso legal abierto contra Aurora, Gómez/Azcona arman, con la inclusión de nuevos flashback, un apasionante retrato articulado por los imprevistos destellos de celos de Aurora, mujer ultramoderna, contrariada por el desvío hacia los estímulos de la vida corriente de su creación, su propia hija, Hildegart, una joven que entre sus muchas virtudes fue precursora de la liberación sexual de la mujer.