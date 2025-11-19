La Filmoteca Rafael Azcona encara su segunda sesión semanal con la proyección de la producción francesa 'Prodigiosas' (2024), de Frédéric y Valentín Potier, título perteneciente ... a su ciclo 'La familia...' y que se podrá ver hoy a partir de las 19.30 en la sala Gonzalo de Berceo. Una ópera prima estimable sobre la ambición y la competitividad en el marco de la música.

La película está inspirada en hechos reales y su guion y estructura se fijan en los estándares habituales en este tipo de propuestas. Las gemelas Vallois, Claire (Melanie Robert) y Claire (Camille Razat), desde muy niñas han sido entrenadas para ser las mejores pianistas del mundo. Un padre (Franck Dubosc), excampeón de natación, se compromete, de manera enfermiza, a construir dos jóvenes solistas y conducirlas al rango de máxima excelencia. Se comparta como un tirano y se ocupa y preocupa para que nada entorpezca su misión. Como contrapunto, la madre (Isabelle Carre), especie de refugio para los momentos delicados aunque con un perfil bajo.

La primera escena es muy elocuente del grado de aspiración de las hermanas Vallois. Quedan segundas en un torneo de música y tiran el trofeo conseguido por no corresponder a sus méritos. Tiempo más tarde y ya adolescentes su padre las matricula en la mejor escuela de música de Europa, la de Karlsruhe (RFA).

Dos talentos brillantes y dos talantes armoniosos que se complementan a la perfección. Sus diferencias técnicas son mínimas y ambas se comprometen para alcanzar el rendimiento el objetivo diseñado por su padre y el reconocimiento más alto. Una de ellas, Claire, es elegida como solista para un concierto pero una inesperada tendinitis y artrosis reumatoide ponen en peligro su puesto. Jeanne la puede sustituir.

El melodrama irrumpe, aparecen los desafectos en la relación de las hermanas, coquetean con sus primeros deseos sexuales y la actitud grotesca y paranoica del padre hace que todo colisione. Sin embargo, en estos relatos, todo está medido al milímetro y al final la partitura suena como cabía esperar, pero con giro final sorprendente. La emoción se impone.