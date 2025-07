No llores por mí, España

Comenta Compartir

La filmoteca Rafael Azcona afronta la última semana de su ecléctico y estupendo ciclo 'Agosto Clandestino' en modo continuista con la exploración de autores de ... la literatura española. A partir de las 19.30 horas y en la sala Gonzalo de Berceo se proyectará el documental 'Un hombre libre' (2024), escrito y dirigido por la cineasta Laura Hojman. La responsable de 'A las mujeres de España, María Lejárraga' (2022) mantiene su hoja de ruta basada en rescatar a figuras intelectuales maltratadas por el sistema de privilegios y el contexto que les tocó vivir. En este nuevo trabajo que se pudo ver en la 27 edición del festival de Málaga, Hojman nos descubre al escritor andaluz, Agustín Gómez Arcos, un hombre que se percató enseguida de que el país en el que vivía y trabaja para forjarse una profesión era gris, triste, represor y dominado por un tirano. No había sitio para él. Agustín se consideraba un fantasma de España. Sin embargo, en Francia, donde vio publicadas sus primeras narraciones, especialmente su primera obra, 'El cordero carnívoro', un texto radical y alegórico, que apunta a su país de procedencia, sumido en las tinieblas, en el que no se puede hablar, y del que había escapado porque no se podía respirar.

Era el menor de siete hermanos y creció en las montañas de Almería y cuando frecuentó los círculos progres de Barcelona y Madrid se le identificaba con el poeta Miguel Hernández. Decía que cuando uno se rebela no debe ser por odio sino por amor. Su homosexualidad le acarreó problemas e intuyó que España quería deshacerse de él. Se marchó a Londres donde conoció la libertad total y, al poco tiempo, se estableció en París, donde conoció apogeo y éxito. Más tarde, con vitola de autor de culto, se dijo de él que era el escritor más español de los autores franceses. El exilio le había venido de maravilla. Pedro Almodóvar, Marisa Paredes, Antonio Maestre, entre otros, ponen voz y testimonio a un hombre irrepetible que en su escritura formalizó un ajuste de cuentas con quien no le quiso, que acuñó la verdad como lema, con un estilo excesivo, mordaz y crítico. Cuando la editorial española Stock lo descubrió, dijo que era una bomba y quedaron prendados de una literatura rebelde.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión