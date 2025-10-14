Días olímpicos

La programación de la Filmoteca Rafael Azcona inaugura su envolvente ciclo 'Bombones' con el pase de la producción francesa 'Aquel verano en París' ( ... 2025), de Valentine Cadic, que se podrá ver a partir de las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo.

La pieza es una aventura emocional, sensitiva y cariñosa acerca de la experiencia de una chica joven en la bulliciosa ciudad de la luz. Contada en clave de comedia con ligeros toques dramáticos, supone la ópera prima de la también actriz Valentine Cadic.

Su apuesta por retratar con delicadeza y tacto el estado de ánimo cambiante y las contradicciones de una muchacha que está macerando su carácter le valió en la última edición del festival Cinema Jove la Luna de Valencia al mejor largometraje. Un galardón que reconoce la impresionista plasmación del montón de sentimientos que asolan a Blandine (Blandine Madec), que abandona su zona de confort en Normandía para sumergirse en la agitada y tumultuosa París, metida de lleno en los Juegos Olímpicos.

Blandine es una mujer animosa, pero introvertida y a medio construir. Aficionada a la natación, acude a la capital de Francia a presenciar las pruebas olímpicas de su nadadora favorita. Quiere aprovechar la visita para volver a ver a su hermana y conocer a su sobrina. Estos pequeños planes y compromisos familiares le deja el tiempo libre suficiente para testar la enorme satisfacción que los parisinos sienten por el evento deportivo y, a la vez, una oportunidad pintiparada de conocer gente y entablar amistades.

Con su mochila a la espalda y ganas de perderse por las calles y rincones de una urbe que vive un acontecimiento extraordinario, la protagonista tratará de amoldarse a un ambiente extrovertido y excitado mientras echa en falta la noción de relajación y tranquilidad de la zona de la que proviene.

'Aquel verano en París' es una película modesta, introspectiva, sincera y honesta. Su planteamiento tiene tintes rohmerianos apreciables y percibo, además de un punto de vista muy femenino, el contraste entre la explosión de felicidad que rezuma la ciudad y la suave melancolía de Blandine, un ser solitario que busca su lugar en el mundo.