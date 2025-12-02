Casto varón español

La Filmoteca Riojana dedica toda la programación de diciembre a la importantísima figura del guionista Rafael Azcona en un ciclo titulado '100 Aniversario Azcona'. La ... primera muestra de esta breve pero orgánica panorámica comienza con el pase de 'Peppermint frappé' (1967), de Carlos Saura, que se podrá ver hoy a las 19.30 en la sala Gonzalo de Berceo. Un largometraje extraño y retorcido que tuvo la cualidad de reunir a un grupo de emergentes artistas del nuevo cine español encabezado por su productor, Elías Querejeta, el realizador Carlos Saura, el director de fotografía Luis Cuadrado y el guionista Rafael Azcona.

Sin duda pocos nombres como el escritor riojano han dejado una huella y una influencia tan sustancial en la evolución del cine en nuestro país desde la década de los 60. Su magisterio, hoy más que nunca reivindicado por su estilo irónico y su visión mordaz de los claroscuros de la sociedad, acuñó una pauta básica de trabajo talentoso que llegó a ser considerada una escuela a nivel creativo que muchos libretistas se fijaron en ella.

Primero con Marco Ferreri, luego con Luis García Berlanga y más tarde con Saura, Azcona edificó una descripción de situaciones antológicas y modeló personajes de amplio espectro entre la calidez y el humor sombrío, sin perder el valor humano de sus criaturas, que lo convirtió en todo un modelo a seguir.

Con Carlos Saura desarrolló un admirable trabajo cinematográfico en el que convergieron aportaciones mutuas hasta configurar tramas dramáticas de un simbolismo laberíntico que modernizó una obra de notable calado internacional.

Azcona llegó a 'Peppermint frappé' cuando el guion escrito por Angelino Fons y Carlos Saura tenía problemas de continuidad estructural. El logroñés aplicó su teoría y, entre todos, dejaron una pieza a contracorriente que, en líneas generales, aborda la obsesión femenina y la represión sexual.

Todo gira en torno al radiólogo de provincias Julián (José Luis López Vázquez), varón religioso, fetichista y obsesivo por encontrar la mujer perfecta. Su amigo Pablo (Alfredo Mayo) le presenta a su mujer, Elena (Geraldine Chaplin), y Julián comienza una inquietante reconstrucción de su enfermera, Ana (Chaplin), para reconvertirla en una réplica de Elena y salvar sus frustraciones.