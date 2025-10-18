LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Crítica de teatro

La reina de África

Jonás Sainz

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:28

Comenta

¿Por qué no la cubrimos de flores allí mismo? ¿Por qué la ovación no duró hasta la medianoche? ¿Por qué no damos su nombre ... al Bretón, a la calle, a la ciudad entera... al menos hasta que regrese? Cualquier cosa, por exagerada que parezca, con tal de agradecer tanta generosidad, tanto talento, tanto cariño, tanta maestría, tanta energía, tanta vida, tanta luz. Decirle gran dama del teatro es poco para ella. Si no fuera cursi para esta trabajadora infatigable, esta hermosa obrera de la escena, esta mujer ejemplar, yo la nombraría reina, reina de África en este caso, reina Lola. La admirable Lola Herrera.

