Javier Cámara: «¿Un plato que recomiendo de la gastronomía riojana? Los caparrones» Elsa Martínez y Javier Cámara, durante la entrevista. / TVR El actor ha estado en Logroño para rodar algunas escenas de la serie 'Vamos Juan' TVR Miércoles, 9 octubre 2019, 17:32

«Soy caro de ver». Javier Cámara lo reconoce. Viene poco por La Rioja y por eso resulta interesante no dejar pasar la oportunidad para charlar un rato con él. Así lo han hecho en TVR aprovechando que el de Albelda visitó recientemente Logroño para grabar algunas escenas de la serie 'Vamos Juan'.

Precisamente, su pueblo es una de las primeras imágenes que se le pasan por la cabeza al intérprete cuando piensa en su tierra. Albelda de Iregua y su entorno. «Se me pasan imágenes de todo lo que se ve desde allí: Islallana, Clavijo, Nalda, y sobre todo, mi pueblo», afirma. No se olvida por lo tanto de sus orígenes a pesar de que reconoce que su vida está en Madrid. «Llevo treinta años allí y, además, en los últimos no he parado de viajar por el mundo», expone.

Tampoco se olvida Cámara de la gastronomía riojana y preguntado por un plato no duda. «Caparrones. Siempre», sentencia. Seguramente Juan Carrasco, personaje que interpreta en la serie, también tenga ese manjar entre sus preferencias, ya que también es de origen riojano. Cámara reconoce que está disfrutando mucho de este proyecto y el director Borja Cobeaga comparte esa sensación al tiempo que lanza elogios para el de Albelda. «Es una persona muy normal, representa a muchos españoles».

Sobre grabar en Logroño, Cobeaga reconoce que ciudades de ese tamaño son «más agradecidas» para los rodajes que las grandes capitales como Madrid y Barcelona. Además, tal y como señala Cámara «la gente es muy cariñosa». Aunque venga poco, el actor siempre disfruta de su tierra.