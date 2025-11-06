Javier Andreu y The Barroom Buddies Band, en el Stereo

S. S. J. Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:12 Comenta Compartir

Javier Andreu (La Frontera) tocará este viernes, a las 23.00 horas en el Stereo Rock & Roll Bar de Logroño a dúo con Miguel Ángel Varela. Andreu presentará su disco 'El hombre que salía demasiado' e incluirá una selección de temas de La Frontera. Las entradas cuestan entre 15 y 20 euros. El sábado, a las 23.00, actuará de The Barroom Buddies Band, grupo de Barcelona de honky tonk y country rock setentero, con temas propios y versiones de country de los años 60 y 70. El precio de las entradas será de 8/10 euros.

