Trotaconventos y todos contentos

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:45

Está teatralmente demostrado: cuanto peor es la obra mejor lo pasa el público mateo. La palabra sería vulgar, de vulgo. Como democracia, poder del pueblo, ... si no fuera por la idiocia, que es desentendimiento o, dicho en riojano, 'quechorramasdá'. ¿Te gusta esto? Pues toma un cesto. En teatro como en política: pan, circo y todos contentos. Así que en vendimias el Bretón es la terraza más feliz de Bretón de los horrores.

