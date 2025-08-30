El indie madrileño, con Carolina Durante al frente, nutre este sábado el MUWI Por el escenario principal de La Rioja Music Fest también desfilarán a lo largo de la noche de este sábado Los Punsetes, Hinds y Zetak con su pop electrónico y de raíz

Estíbaliz Espinosa Logroño Sábado, 30 de agosto 2025, 17:07 Comenta Compartir

Hace ocho años, cuatro amigos de la infancia decidieron montar una banda tras salir de un concierto de Los Punsetes. Ellos eran Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Juan Pedrayes y Mario del Valle, y la banda acabó siendo Carolina Durante.

Este sábado, Carolina Durante y Los Punsetes coincidirán de nuevo en Logroño, en esta ocasión sobre el mismo escenario de MUWI. La fiesta con ambas bandas madrileñas está garantizada.

Sábado 30 de agosto 18.00 horas César Gallard Dj de continuidad

19.00 h. Los Punsetes (escenario principal) y Lazy Sunday (escenario Ibercaja)

20.45 h. Zetak

22.00 h. Dj Moderno

22.45 h. Hinds

00.45 h. Carolina Durante

02.15 h. David van Bylen

02.30 h. Lazy Sunday en Maldeamores club

Los Punsetes, siempre con una hierática Ariadna frente al micrófono, continúan fieles a lo que les gusta tras más de dos décadas vadeándose entre un indie pop de melodías pegadizas y actitud punk. Ellos nos han regalado temas que son ya himnos, como 'Opinión de mierda', 'Una persona sospechosa' o '¡Viva!'.

Carolina Durante, cabeza de cartel de esta penúltima jornada de La Rioja Music Fest, garantiza un directo enérgico y muy intenso con Diego (voz) como maestro de ceremonias. Sobrados de ingenio y desenfado, la banda se ha convertido en un altavoz generacional y su último proyecto, en una propuesta tentadora: 'Elige tu propia aventura'.

La aventura de MUWI continúa con el pop guitarrero de Carlotta Cosials y Ana Perrote. Ellas son Hinds, grupo sustentado en el sonido garage-pop y en la amistad, y pionero en muchas cosas, como ser la primera banda española en tocar en Coachella y en Glastonbury, y la única en ir de gira con The Strokes.

Y por último, el pop-electrónico de Zetak, proyecto multidisciplinar creado por el artista navarro Pello Reparaz en 2019 y un personal universo musical aderezando con referencias a su tierra, el País Vasco, y al propio euskera.

Los grandes conciertos de este sábado en el Espacio MUWI Valbuena se alternarán con las animaciones musicales de los Djs César Gallard, David van Bylen, DJ Moderno y Lazy Sunday, este último también el encargado de amenizar la posterior fiesta en Maldeamores club.