Iber Rock en la sala Rever con tributos a Marea y Extremoduro
Jueves, 16 de octubre 2025, 17:21
Iberpop organiza este sábado Iber Rock Tributos con más de tres horas de canciones de dos bandas referentes de la escena nacional. Perros Verdes se encargará de tocar los temas de Marea y Amor Castuo los de Extremoduro.
Las actuaciones comenzarán a las 21.00 horas y el evento incluirá sorpresas, sorteos y venta de la camiseta oficial de Iber Rock. Las entradas de las primeras promociones están agotadas y quedan a la venta por 17 euros.