Iber Rock en la sala Rever con tributos a Marea y Extremoduro

Sanda Sainz Jueves, 16 de octubre 2025, 17:21 Comenta Compartir

Iberpop organiza este sábado Iber Rock Tributos con más de tres horas de canciones de dos bandas referentes de la escena nacional. Perros Verdes se encargará de tocar los temas de Marea y Amor Castuo los de Extremoduro.

Las actuaciones comenzarán a las 21.00 horas y el evento incluirá sorpresas, sorteos y venta de la camiseta oficial de Iber Rock. Las entradas de las primeras promociones están agotadas y quedan a la venta por 17 euros.

Temas

Extremoduro