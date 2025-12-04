LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Estreno de 'Los hermanos' en el Festival de Mérida. JERO MORALES

Logroño

'Los hermanos' de Terencio llega al Bretón en versión contemporánea

Pepón Nieto y Eva Isanta encabezan el televisivo reparto de esta comedia, que este viernes levanta el telón del Teatro logroñés a las 20.00 horas

La Rioja

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:42

Comenta

Una de las comedias más ingeniosas de la antigua Roma cobra nueva vida en esta versión libre y disparatada de 'Los hermanos' de Terencio que este viernes se representa en el Teatro Bretón logroñés (20.00 horas).

La obra gira en torno a un conflicto eterno: ¿educar con disciplina o con libertad?, personalizado en Miccióna y Démesa, dos hermanas de carácter opuesto que crían a los hijos de la primera con métodos radicalmente distintos. Uno, libre y espontáneo; el otro, reprimido y obediente.

El enredo se dispara cuando ambos hermanos se ven envueltos en líos amorosos, secuestros sentimentales y dilemas morales. ¿Cuál de las dos mujeres ha criado mejor? ¿Qué significa realmente educar bien?

Publio Terencio no ofrece una respuesta definitiva, si bien sugiere que el equilibrio entre disciplina y libertad, entre severidad y permisividad, entre las apariencias sociales y la realidad íntima constituye el camino más razonable.

Con la adaptación de Josu Eguskiza y bajo la dirección del malagueño Chiqui Carabante, 'Los hermanos' es una coproducción de GNP Producciones y del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

En su popular y televisivo reparto figuran Pepón Nieto, Eva Isanta, Cristina Medina, Belén Ponce de León, Josu Eguskiza, Falín Galán y Jasio Velasco.

En clave de comedia contemporánea, esta versión de 'Los hermanos' de Terencio traslada los personajes a un presente absurdo, caricaturesco y reconocible, donde los dioses romanos conviven con aspiradoras y móviles. Y a ello contribuye su escenografía abierta y la música en directo y en tono carnavalesco.

Las entradas para asistir a su representación en el Bretón cuestan 20, 17, 12 y 8 euros, en función de las localidades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  4. 4 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  5. 5

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  6. 6 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que subía en zapatillas
  7. 7

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  8. 8

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  9. 9 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  10. 10 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 'Los hermanos' de Terencio llega al Bretón en versión contemporánea

&#039;Los hermanos&#039; de Terencio llega al Bretón en versión contemporánea