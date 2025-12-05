LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Estreno de 'Los hermanos' en el Festival de Mérida. Jero Morales

'Los hermanos' de Terencio llega al Bretón en versión contemporánea

Pepón Nieto y Eva Isanta encabezan el televisivo reparto de esta comedia, que este viernes levanta el telón del Teatro logroñés a las 20.00 horas

La Rioja

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:15

Una de las comedias más ingeniosas de la antigua Roma cobra nueva vida en esta versión libre y disparatada de 'Los hermanos' de Terencio que ... este viernes se representa en el Teatro Bretón logroñés (20.00 horas).

