'Los hermanos' de Terencio llega al Bretón en versión contemporánea
Pepón Nieto y Eva Isanta encabezan el televisivo reparto de esta comedia, que este viernes levanta el telón del Teatro logroñés a las 20.00 horas
La Rioja
Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:15
Una de las comedias más ingeniosas de la antigua Roma cobra nueva vida en esta versión libre y disparatada de 'Los hermanos' de Terencio que ... este viernes se representa en el Teatro Bretón logroñés (20.00 horas).
La obra gira en torno a un conflicto eterno: ¿educar con disciplina o con libertad?, personalizado en Miccióna y Démesa, dos hermanas de carácter opuesto que crían a los hijos de la primera con métodos radicalmente distintos. Uno, libre y espontáneo; el otro, reprimido y obediente.
El enredo se dispara cuando ambos hermanos se ven envueltos en líos amorosos, secuestros sentimentales y dilemas morales. ¿Cuál de las dos mujeres ha criado mejor? ¿Qué significa realmente educar bien?
Publio Terencio no ofrece una respuesta definitiva, si bien sugiere que el equilibrio entre disciplina y libertad, entre severidad y permisividad, entre las apariencias sociales y la realidad íntima constituye el camino más razonable.
Con la adaptación de Josu Eguskiza y bajo la dirección del malagueño Chiqui Carabante, 'Los hermanos' es una coproducción de GNP Producciones y del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. En su popular y televisivo reparto figuran Pepón Nieto, Eva Isanta, Cristina Medina, Belén Ponce de León, Josu Eguskiza, Falín Galán y Jasio Velasco.
En clave de comedia contemporánea, esta versión de 'Los hermanos' de Terencio traslada los personajes a un presente absurdo, caricaturesco y reconocible, donde los dioses romanos conviven con aspiradoras y móviles. Y a ello contribuye su escenografía abierta y la música en directo y en tono carnavalesco.
Las entradas para asistir a su representación en el Bretón cuestan 20, 17, 12 y 8 euros, en función de las localidades.
