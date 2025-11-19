Grison, el 23 de diciembre en el Auditorio Municipal

La Rioja Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:32 Comenta Compartir

El músico Grison Beatbox, conocido por sus apariciones en el programa televisivo 'La Revuelta', estará el martes 23 de diciembre en Logroño con su espectáculo 'En Bucle', un show que combina música, improvisación y humor en estado puro.

La actuación será a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal de la capital riojana.

Grison, campeón internacional de beatboxing, disciplina vocal que consiste en imitar sonidos e instrumentos con la boca, mezcla humor y música con versiones de míticas canciones desde el Soul y el Funk hasta la música disco de nueva generación, creado sólo con la ayuda de la voz (beatbox) y un aparato que graba y repite frases en bucle (loop station).

Todo esto se aliña con improvisación y charla con público y generar así un ambiente participativo y animado que, ante todo, no dejará a nadie indiferente.

Grison ha sido desde maestro de ceremonias de Mayumana, Campeón mundial de beatbox con loopstation o churrero. Desde hace años es muy conocido por su colaboración en La Resistencia y La Revuelta.