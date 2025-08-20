LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Escena de la película 'Ghostlight'. LR

'Ghostlight' abre nuevo ciclo de Cine en V.O. en el Bretón

La película de Kelly O'Sullivan y Alex Thompson se proyecta este miércoles en el Teatro logroñés, a las 20.00 horas

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:40

Kelly O'Sullivan dirige y coescribe junto a Alex Thompson 'Ghostlight', película con la que el Bretón logroñés estrena nuevo ciclo de Cine en V. ... O., una cartelera ya clásica del mes de agosto en la capital. Se proyecta este miércoles, a partir de las 20.00 horas y con entrada única al precio de 5,50 euros.

