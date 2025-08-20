'Ghostlight' abre nuevo ciclo de Cine en V.O. en el Bretón

Kelly O'Sullivan dirige y coescribe junto a Alex Thompson 'Ghostlight', película con la que el Bretón logroñés estrena nuevo ciclo de Cine en V. ... O., una cartelera ya clásica del mes de agosto en la capital. Se proyecta este miércoles, a partir de las 20.00 horas y con entrada única al precio de 5,50 euros.

'Ghostlight' (EE UU, 2024) narra la historia de Dan, un peón de la construcción de mediana edad afligido por una tragedia familiar. Alejado de su abnegada esposa y de su talentosa pero problemática hija, el protagonista encuentra una inesperada vía de escape realizando una producción de 'Romeo y Julieta' con una compañía de teatro independiente, lo que no solo le proporcionará una distracción, sino un ejercicio de sanación.

La película aborda sentimientos profundos sobre el duelo, el amor, la familia o el perdón, manteniendo en todo momento un perfecto equilibrio entre lo dramático de la tragedia familiar y lo cómico que envuelve el proyecto teatral.

Aunque estrenada con discreción, 'Ghostlight' ha merecido el aplauso casi unánime de la crítica, que destaca el guion y el trabajo actoral, sobre todo el de Keith Kupferer (Dan), cuya mujer y esposa en la película lo son también en la vida real.

El ciclo Cine en V.O. se prolongará hasta el 1 de septiembre con un total de ocho títulos en cartelera, de distintas nacionalidades y géneros.