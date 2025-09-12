La ganadería Herederos de Policarpo Lozano sólo participará en festejos populares El hierro de la divisa verde y rosa, fundado en 1958 por Policarpo Lozano Abad tras la disolución de su sociedad con Fidel Rubio, ha estado históricamente vinculado al festejo popular

Isabel Virumbrales Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:18 Comenta Compartir

La histórica ganadería riojana Herederos de Policarpo Lozano ha anunciado que no volverá a participar en festejos con muerte en público. Así lo ha comunicado su representante, Carlos Lumbreras, en una carta abierta difundida en redes sociales, donde explica una decisión «muy pensada y meditada» que, reconoce, supone «un pellizquito en el corazón tanto para la familia ganadera como para los aficionados» según comenta en la publicación.

El hierro de la divisa verde y rosa, fundado en 1958 por Policarpo Lozano Abad tras la disolución de su sociedad con Fidel Rubio, ha estado históricamente vinculado al festejo popular, con presencia tanto en las calles como en las plazas de numerosos pueblos del valle del Ebro. Después de que falleciera su fundador en 1967, la ganadería pasó a denominarse Herederos de D. Policarpo Lozano, gestionada por Vicente Lumbreras que, en 1985, cedió el testigo a su hijo Carlos.

En los últimos años, la casa ganadera había participado de forma puntual en novilladas sin picadores, como la organizada en 2023 en Nájera en conmemoración del 65º aniversario de la creación del hierro. Este pasado mes de agosto lidió un eral en una novillada concurso en Aldeanueva de Ebro. Sin embargo, la extensa carta detalla que «las dificultades para encontrar organizadores y lidiadores dispuestos a dar el paso para celebrar una tarde de toros» han precipitado la decisión de dejar de anunciarse para la lidia con muerte limitando su participación al festejo popular.

Con emoción, el ganadero asegura que continuará al frente de la vacada, conviviendo con los animales y ofreciéndolos para encierros y sueltas de reses. «Seguiré dignificando la profesión y dándoles lo mejor de mi vida, poniéndolas por delante de muchas cosas», afirma.

La noticia marca un punto de inflexión en la historia de una ganadería que, durante casi siete décadas, ha estado presente en la memoria taurina de La Rioja.

Temas

Ganaderías

Toros