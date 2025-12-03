Futuro en Español empieza cuestionando la inteligencia artificial en la creación literaria El foro de Vocento y Diario LA RIOJA abre con un debate entre el neurocientífico Manuel Martín-Loeches y el escritor Manuel Ríos

¿Es capaz la inteligencia artificial de entender la paradoja y aplicarla con intención racional como haría Chesterton o estética, como Teresa de Ávila? ¿No es una paradoja en sí mismo hablar de modelos avanzados de lenguaje y creatividad literaria? Es decir: ¿tiene sentido equiparar una tecnología que básicamente construye textos sintéticos a partir de un sinfín de datos con el complejo arte de crear de la nada ante la hoja en blanco? Y, en fin, ¿vivo sin vivir en mí si escribo sin escribir?

Desde 2011 lleva Futuro en Español preguntándose sobre los desafíos de nuestro idioma en un mundo cada vez más globalizado y ha llegado el momento de plantear un nuevo escenario: 'El español en la era de la inteligencia artificial' es el tema de esta décimo quinta edición, que se celebra hoy y mañana en el Círculo Logroñés y comienza cuestionado los 'Efectos de la inteligencia artificial en la creación literaria'. El neurocientífico Manuel Martín-Loeches y el escritor Manuel Ríos San Martín son, junto al periodista Carlos Aganzo, los participantes en esta primera charla.

Expertos en lengua, universidad y comunicación van a debatir en las jornadas que organizan Diario LA RIOJA y Vocento para reflexionar sobre las potencialidades del idioma común a España y Hispanoamérica y contribuir a conectar intereses a ambos lados del Atlántico. Como en ocasiones anteriores, colaboran con el foro el Gobierno regional, Fundación San Millán, Ayuntamiento de Logroño, UNIR y Telefónica.

La sesión comenzará a las 20.00 horas con la bienvenida a cargo de Teresa Cobo, directora de Diario LA RIOJA, José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR, y Conrado Escobar, alcalde de Logroño, antes de entrar en materia con los factores humano y tecnológico en liza.

El siguiente párrafo, por ejemplo, es un texto generado por un modelo avanzado de lenguaje. «La inteligencia artificial (IA) no amenaza la esencia de la creación literaria humana, sino que redefine el proceso creativo, ofreciendo un nuevo conjunto de herramientas para que los autores exploren. La creatividad literaria, en su sentido más profundo, sigue siendo un dominio exclusivamente humano, arraigado en la experiencia vivida y la conciencia».

Si podemos fiarnos o no de lo que la inteligencia artificial afirma de sí misma hoy por hoy, sin dejar advertir amenaza alguna, es lo que Futuro en Español se propone cuestionar con coloquios como este y contribuir a formar una opinión al respecto.

¿Podemos fiarnos?

Al menos, de ellos sí que podemos fiarnos. Martín-Loeches es catedrático de Psicobiología y referente en neurociencia cognitiva, especializado en los procesos del lenguaje y la creatividad; su trabajo analiza la relación entre mente humana, comunicación y nuevas tecnologías. Ríos, por su parte, es novelista, guionista y director, con una destacada trayectoria en ficción literaria y audiovisual; su labor aborda la evolución de la narrativa en un contexto marcado por las herramientas digitales y la inteligencia artificial.

Junto a ellos, Aganzo, director de la Fundación Vocento, periodista, escritor y poeta, será el encargado de plantear las cuestiones candentes sobre el potencial de la IA y las implicaciones éticas de su empleo. No en vano, los escritores humanos están utilizando cada vez más estas herramientas tecnológicas para solucionar viejos problemas del oficio literario y no siempre lo reconocen honestamente.

«Para superar bloqueos creativos: generar ideas, temas y perspectivas analíticas iniciales puede ayudar a los autores a encontrar nuevas direcciones para su trabajo. Para mejorar la productividad: la IA puede ayudar con la edición, la corrección gramatical y la reescritura de pasajes, agilizando el proceso de producción. Para fomentar la lectura crítica: la integración de la IA en los estudios literarios puede mejorar las habilidades de escritura de los estudiantes y promover una lectura más crítica de los textos generados». Todo esto también lo afirma una IA.

¿Será el caso de los expertos de Futuro en Español? Manuel Ríos asegura que él no tiene «ningún interés en usar la inteligencia artificial para escribir». «Prefiero seguir con mi propia cabeza», dijo en una entrevista en la que también opinaba que las máquinas «todavía no son rivales para los escritores reales». Pero, por otro lado, Martín-Loeches advierte de que, si bien la IA todavía no es más inteligente que los humanos, «porque carece de nuestra creatividad y de nuestra manera de sentir», está convencido de que «en unos años nos va a superar».

«La creatividad literaria sigue siendo un dominio exclusivamente humano arraigado en la experiencia y la conciencia», dice la IA

Y la literatura no es, ni mucho menos, el único campo en el que la inteligencia artificial puede convertirse en inteligencia dominante. Mañana, en su segunda y última jornada, Futuro en Español también debatirá sobre 'La inteligencia artificial en las universidades: retos y oportunidades' (a las 10.00 horas); 'Retos y estrategias para el español tecnológico: Administración, empresa y academia (12.00 horas); y, por supuesto, 'El futuro de los medios de comunicación ante la IA' (12.50 horas). Todo ello, antes de la clausura a cargo de Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja.

Unas cuantas inteligencias humanas pensando y hablando durante dos días sobre el enorme desafío que representa la más inteligente de las máquinas en la más ingenua de las sociedades.