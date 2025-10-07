Fotografías de premio de Ángel J. Sánchez y Edu San Vicente

Deporte y tradición gastronómica rubrican las instantáneas con las que Ángel J. Sánchez y Edu San Vicente acaban de ser reconocidos en sendos certámenes internacionales ... de fotografía.

En el caso de Ángel J. Sánchez, ha merecido el galardón 'Sport Photographer of the Year' dentro del concurso Premio de la Fotografía de París (PX3), un prestigioso certamen europeo con 18 años de andadura. Su imagen ganadora, de título 'Ingrávidos', fue tomada por este aficionado a la fotografía durante la final de saltos Red Bull Cliff Diving en Bilbao, en 2019. Su salto, congelado entre una infinidad de grises, tiene como telón de fondo el cielo de la capital vizcaína y el museo Guggenheim.

No es la única alegría que esta serie fotográfica ha proporcionado al publicista Ángel J. Sánchez, salmantino de nacimiento y riojano de adopción. Con la misma imagen fue finalista de los HIPA Awards, convocados en el Emirato de Dubai, donde su obra compitió en la categoría de 'Arquitectura con edificio icónico'. Ahora, en París, lo ha hecho en el apartado deportivo, una de las diez categorías abiertas a los fotógrafos aficionados.

Además del reconocimiento y repercusión que supone este premio del PX3, el autor verá expuesta su obra en la Galería 24b de París, entre los próximos días 9 y 14 de noviembre, junto a otras imágenes finalistas.

Fotografía premiada de Edu San Vicente. E.S.V.

'Gotas' de sidra

El fotógrafo riojano Edu San Vicente, por su parte, ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía (CEF) en el XVII Concurso Internacional de Fotografía 'La Sidra', en el que han participado 14 países.

La obra de San Vicente, titulada 'Gotas que cuentan historias, escanciando tradición', conquistó al jurado por su sensibilidad artística y su capacidad de evocar la esencia de una tradición ancestral a través de la imagen. Una imagen en blanco y negro con un sutil guiño de color.

Las veinte imágenes finalistas del certamen formarán parte de una posterior exposición itinerante titulada 'Fotografías Sidreras'. Además, el concurso cuenta con el reconocimiento oficial de la Confederación Española de Fotografía, lo que lo convierte en puntuable para la obtención de distinciones como Artista, Excelencia o Maestro CEF.