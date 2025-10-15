LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

G.L.R.

El II Foro de Arqueología abre con Grañón y Bobadilla

La Rioja

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:07

El II Foro de Arqueología de La Rioja comienza hoy con Juan Lozano Sancha, que presentará 'Sondeos en la frontera: resultados de la excavación en el castillo de Grañón', ofreciendo nuevas perspectivas sobre este enclave defensivo medieval.

Mañana, José Manuel Martínez Torrecilla, quien ha trabajado en los yacimientos Gracurris y Contrebia Leucade, abordará 'Arqueología de gestión. El poblado del Villar en Bobadilla', donde se expondrán los trabajos desarrollados en este espacio, uno de los asentamientos prerromanos más importantes de La Rioja.

El Foro de Arqueología, que se celebra en la Biblioteca de La Rioja hasta el 24 de octubre con sesiones abiertas al público (a partir de las 19.00 horas), está organizado el Instituto de Estudios Riojanos (IER).

La arqueobotánica Leonor Peña y el especialista en dólmenes Carlos López de Calle hablarán de las cueva-granero de Nájera (21 de octubre); José María Tejado, sobre la villa romana de La Morlaca, en Villamediana (el 23); y Fernando Porres, sobre arqueología preventiva (el 24).

