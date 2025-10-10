El II Foro de Arqueología del IER viaja por cuatro yacimientos riojanos Grañón, Bobadilla, Nájera y Villamediana son los enclaves de los trabajos arqueológicos que abordará este evento, del 15 al 24 de octubre en la Biblioteca de La Rioja

Estíbaliz Espinosa Logroño Viernes, 10 de octubre 2025, 17:19 Comenta Compartir

El Instituto de Estudios Riojanos reunirá, del 15 al 24 de octubre, a distintos especialistas de la arqueología para presentar los hallazgos más recientes en yacimientos de nuestra comunidad autónoma, concretamente en Grañón, Bobadilla, Nájera y Villamediana de Iregua. Sus conferencias tendrán lugar en la Biblioteca de La Rioja, en el marco del II Foro de Arqueología de La Rioja, que organiza la mencionada institución.

El gerente del IER, Óscar Robres, y su directora académica, María José Castillo, informaron ayer sobre el contenido de este foro, abierto a la toda ciudadanía y con carácter divulgativo. Lo estrena el próximo miércoles Juan Lozano Sancha con la charla 'Sondeos en la frontera: resultados de la excavación en el Castillo de Grañón'. Se centrará en los trabajos más recientes en el cerro de Mirabel, ofreciendo nuevas perspectivas sobre este enclave defensivo medieval.

Las conferencias Miércoles 15 de octubre 'Sondeos en la frontera: resultados de la excavación en el Castillo de Grañón', con Juan Lozano Sancha

Día 16 Arqueología de gestión. El poblado del Villar en Bobadilla', con José Manuel Martínez Torrecilla

Día 21 'Cuando las semillas hablan. Un estudio de las cueva-granero de Nájera', con Leonor Peña y Carlos López de Calle

Días 23 'Procesos de construcción y transformación de la villa romana de La Morlaca (Villamediana de Iregua) entre los siglos I y V', con José María Tejado

Día 24 'Arqueología silenciosa (la arqueología de gestión)', con Fernando Porres Castillo

Un día después, José Manuel Martínez Torrecilla aborda la 'Arqueología de gestión' a través de los trabajos desarrollados en el poblado del Villar en Bobadilla', uno de los asentamientos prerromanos más importantes de La Rioja y nunca excavado hasta ahora. «Es un poblado celtibérico berón que podría arrojar muchos datos sobre la presencia de este pueblo en La Rioja y definir el hábitat y las fronteras del territorio berón», apunta Castillo.

El 21 de octubre, la arqueobotánica Leonor Peña Chocarro y el especialista en dólmenes Carlos López de Calle protagonizan la conferencia 'Cuando las semillas hablan. Un estudio interdisciplinar de las cueva-granero de Nájera', que combina arqueología y botánica a la hora de desentrañar los sistemas históricos de almacenamiento agrícola.

La programación continúa el 23 de octubre con José María Tejado Sebastián, quien analizará 'Los procesos de construcción y transformación de la Villa Romana de La Morlaca (Villamediana de Iregua) entre los siglos I y V'. Como explica María José Castillo, «La Morlaca empezó como explotación agropecuaria para luego sufrir esa monumentalización tan característica de las villas romanas en el valle del Ebro. Un proceso que estaría vinculado a Vareia, que era puerto fluvial y centro de distribución de los productos». El foro se cierra el día 24 con la parte menos atractiva de la arqueología, la referida a su gestión. Será Fernando Porres Castillo quien aborde este asunto en la charla 'Arqueología silenciosa'. Todas las conferencias se celebran en el Biblioteca de La Rioja, a las 19.00 horas y con entrada libre.