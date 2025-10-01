FITLO se abre al teatro documental con una obra de Proyecto 43-2 sobre Lorca María San Miguel es la autora de 'Federico. No hay olvido, ni sueño: Carne viva', que se representa este jueves en la sala Gonzalo de Berceo (19.30 horas)

La memoria, la ruptura del silencio, el relato oral, el pasado y presente del mundo rural y la violencia atraviesan la propuesta con la que Proyecto 43-2 participa este jueves en el Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja FITLO, a las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño.

'Federico. No hay olvido, ni sueño: Carne viva' (su título) es un montaje documental de la vallisoletana María San Miguel que intenta aportar algo en la conservación de la memoria de nuestro país.

San Miguel es actriz, directora, productora y periodista. Con 17 años vio desenterrar de una fosa a su tatarabuela, y desde entonces quiso acercarse a las exhumaciones de las víctimas del franquismo. La oportunidad le llegó de la mano de la Diputación de Granada y su encargo para generar una obra documental sobre Federico García Lorca y su relación con Valderrubio, proyecto que le llevó hasta el barranco de Víznar, donde desde hace cuatro años se exhuman huesos y desentierran historias. Este viaje se materializó en la pieza que presenta con su compañía Proyecto 43-2 en Logroño y que, advierte, no es otra ficción sobre Lorca. «Esto es un lugar de especulaciones poéticas. Y decimos especulaciones porque no hay nada definitivo hasta que el laboratorio de genética diga lo contrario».

'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva' es un documento entre el recuerdo, el deseo y la imaginación que parte de Lorca para entrar de lleno en la memoria histórica; para viajar hasta el fondo de la tierra, a las fosas comunes del franquismo. «Lo importante de Federico, en este caso, es que da pie a hablar de otros huesos, de otras historias, de otras vidas borradas», explica la autora, para quien el teatro tiene que ver con parar, escuchar, conmoverse. «Tiene que ser violento también, poéticamente violento; que te pase algo, que incomode, porque estamos en un tiempo de excesiva corrección política».

Su proyecto incluye un pódcast homónimo y una sección llamada 'Tejer memoria' que apareció en La Ventana de la Cadena SER en julio pasado.