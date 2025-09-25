Un fin de semana entre pimientos, con arte, danza, música y magia en Calahorra La ciudad acoge durante tres días las IX Jornadas nacionales de folclore juvenil y la feria del pimiento y la conserva

Una de las obras de la ronda de arte joven del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra.

Sanda Sainz Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:50

Este fin de semana coinciden en Calahorra varias actividades de ocio, culturales y gastronómicas como las IX Jornadas nacionales de folclore juvenil (26, 27 y 28 de septiembre) que acoge por primera vez La Rioja. Están organizadas por el grupo de danzas local Coletores, en colaboración con el Ayuntamiento, el IRJ y el Gobierno de La Rioja.

Acuden ciento cincuenta jóvenes danzantes de veinte grupos de la Federación Española de Agrupaciones de Folclore. Tienen entre 14 y 30 años y llegan de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Asturias, Navarra y La Rioja.

Este viernes, a las 20.00, el gaitero y folclorista Santiago Ruiz Abeytua impartirá la charla 'La riqueza del folclore riojano' en la ermita de la Concepción y seguirá un coloquio sobre el folclore en España. El sábado se han programado dos talleres 'Aprende nuestra jota' (de 10.00 a 12.00) y 'Danzas y folclore de España' (de 16.00 a 17.30) en el pabellón del IES Quintiliano. A las 19.00, cada grupo mostrará la pieza típica de su tierra en el hall del paseo del Mercadal y terminarán todos juntos bailando la jota riojana. El domingo participarán en visitas guiadas y una degustación.

Del 26 al 28 se celebra la feria del pimiento y la conserva con visitas guiadas a la catedral y palacio episcopal, experiencia gastronómica (ruta por los campos y huertas, Museo de la Verdura y pincho, por 3 euros, gratis para menores de 12 años). Este viernes, la doctora en historia María Antonia San Felipe hablará sobre 'La guerra contra el pimiento de Calahorra (1920-1929), a las 19.30 en la ermita de la Concepción y el Club Cultural y de Coleccionismo El Lazarillo ha organizado la exposición 'Los pioneros de la conserva y sus inicios' en la plaza de abastos (sábado y domingo), una visita al patrimonio conservero el sábado a las 18.00 desde la plaza Montecompatri que terminará con degustación de melocotón en almíbar y cóctel. Todo el fin de semana se realizará un mercado de coleccionismo.

A las 20.00 el Dúo Espressivo (con la violinista Beatriz Bertalotto y el guitarrista Marcos Marín) protagonizará un concierto en la catedral con entrada por 5 euros.

El domingo destaca el mercado de pimientos y conservas de 10.00 a 14.00 en la Plaza del Raso, con puestos de venta, talleres, concurso de asado y pelado, y degustación a favor de Coletores.

El Consejo de la Juventud continúa con 'una ronda de arte joven' con una visita guiada gratuita el domingo a las 11.00 en la moza (rollo jurisdiccional del Paseo del Mercadal). Recorrerá 19 intervenciones artísticas. A las 19.00, el ilusionista riojano Edama ofrecerá en el teatro Ideal su espectáculo 'El arte de lo imposible', con entrada por 5 euros.