Arriba, la violinista ibicenca Lina Tur Bonet y Pedro Quirico. Debajo, a la derecha, el grupo vocal Golden Apple Quartet y a la derecha, los integrantes del grupo Sephardica.

La Rioja suena a clásica, jazz, música sefardí y a capela

Los festivales Clássica de Casalarreina, Munijazz (Munilla), Escenario Vivo (Villar de Torre) y Canales Demanda Teatro (Canales de la Sierra) brindan este sábado un amplio y variado programa musical

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:21

Lina Tur Bonet, una de las violinistas más interesantes e innovadoras de nuestro país, participa este sábado en el Festival de Música Clásica de Casalarreina, ... proponiendo al público que se dé cita en el Monasterio de la Piedad un encuentro imaginario entre Bach y Händel a través de las composiciones de ambos genios del Barroco.

