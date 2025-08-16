La Rioja suena a clásica, jazz, música sefardí y a capela

Lina Tur Bonet, una de las violinistas más interesantes e innovadoras de nuestro país, participa este sábado en el Festival de Música Clásica de Casalarreina, ... proponiendo al público que se dé cita en el Monasterio de la Piedad un encuentro imaginario entre Bach y Händel a través de las composiciones de ambos genios del Barroco.

Mientras y casi en las antípodas de la geografía riojana, el 21 Festival de Jazz de Munilla brinda su escenario a las formaciones de Pedro Quirico (viola), Antonio Lozano (saxo) y Jaume Vilaseca (teclados).

Las voces de los veteranos y humorísticos Golden Apple Quartet se escucharán en el teatro de Canales de la Sierra en el marco de su gira de despedida, mientras que Escenario Vivo viaja a Villar de Torre con el grupo Sephardica y sus 'Voces de Sefarad'.

Clássica de Casalarreina El violín de Tur Bonet fabula un encuentro entre Bach y Händel

Ampliar La violinista ibicenca Lina Tur Bonet. Pablo F. Juárez

La violinista Lina Tur Bonet protagoniza este sábado en el Monasterio de la Piedad de Casalarreina (20.00 horas) uno de los conciertos más esperados del Clássica, festival de música antigua en el que la reconocida artista balear imaginará un encuentro musical entre Bach y Händel, dos coetáneos (nacieron en Alemania en 1685) que nunca llegaron a encontrarse. A pesar de ello y de sus diferentes músicas –Bach era la tradición y Händel, la moda–, la admiración entre ambos genios era mutua.

A través del repertorio elegido para este concierto, Tur Bonet establecerá un diálogo crítico a partir de las sonatas creadas por estos dos maestros; un diálogo entre el lirismo de Händel y la retórica de Bach, rubricados por una absoluta maestría. En el caso de Johann Sebastian Bach, interpretará sus sonatas para violín & cémbalo obbligato BWV 1019 y BWV 1017; en el de Georg Friedrich Händel, las sonatas en Re menor HWV 359 y en Re mayor HWV 371.

Lina Tur Bonet, artista inclasificable, integral y versátil, asombra por su virtuosismo y energía sobre el escenario y por una musicalidad poco común. Su repertorio abarca más de 400 años de música, fruto de su amor por este arte y de una inagotable curiosidad.

En Casalarreina estará acompañada por el clavecinista Andrea Buccarella, también organista y director de orquesta, y uno de los especialistas en música antigua más apreciados de su generación.

Munijazz (Munilla) De la elegancia de Quirico a la innovación de The Yes Octet

Ampliar Pedro Quirico. LR

La jornada de este sábado en el Festival de Jazz de Munilla se abre a las 18.00 con Quirico's Quartet, grupo liderado por Pedro Quirico, quien ha logrado situar la viola como instrumento solista dentro del panorama jazzístico español. Su enfoque elegante, su dominio armónico y su compromiso con la expresividad convierten su propuesta en una aportación singular al jazz contemporáneo. En Munilla centra su concierto en 'Back to jazz', su último disco.

Y en la misma plaza munillense de San Miguel, a partir de las 22.30 horas, programa doble que abren, como teloneros, Antonio Lozano Trío. Tanto el saxofonista que da nombre al grupo como João Fontenla (contrabajo) y Ager Alzola (batería) son alumnos aventajados del Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musikene.

Tras ellos, The Yes Octet presenta su proyecto 'Four Suites', un viaje jazzístico liderado por el pianista y compositor Jaume Vilaseca junto a una banda de jóvenes músicos de la escena catalana. Su original y fresca propuesta se sustenta en piezas emblemáticas de la banda británica de rock progresivo 'Yes'.

Festival de Canales de la Sierra Golden Apple Quartet en su gira de despedida

Ampliar El grupo vocal Golden Apple Quartet. Lobo Altuna

El título de la actual gira de Golden Apple Quartet, '¡Vamos, que nos vamos!', es toda una declaración de intenciones: la de su despedida. Con este último espectáculo llega a Canales de la Sierra el popular cuarteto vocal donostiarra, donde este sábado clausura el VII Festival Canales Demanda Teatro. Actuarán en la corrala barroca de la localidad, a partir de las 20.00 horas y con entrada a 20 euros.

En '¡Vamos, que nos vamos!', los Golden Apple ofrecen la mejor versión de sí mismos haciendo un recorrido musical por las canciones que han compartido con los espectadores durante casi cuatro décadas. Y es que fue en 1986 cuando, en la boda de un amigo y medio en broma, Loyola Garmendia, Kike Ochoa, Manu Romano y Edu Errondosoro emprendieron su aventura musical. Como Golden Apple Quartet lo hicieron oficialmente en 1990, en el festival Jazzaldia. Desde entonces han entonado a capela y en directo infinidad de temas, siempre aderezados con humor y teatralidad.

El público de Canales podrá disfrutar de una delicada selección de este repertorio, cocinado con los temas que más hondo han calado en el público. Como ese irreverente 'menú' con el que homenajean al mítico grupo vocal Los Xey.

Escenario Vivo (Villar de Torre) 'Voces de Sefarad' en formato de nanas y romances

Ampliar Integrantes del grupo Sephardica. LR

Sephardica es un grupo de músicas históricas creado por Emilio Villalba y Sara Marina, quienes junto a las cantantes Irene Arévalo y Patry Cruz dan vida a un legado dedicado a las músicas de tradición andalusí y sefardí y del Romancero viejo. De la mano del programa Escenario Vivo, Sephardica estará este sábado en Villar de Torre, en la iglesia de la Asunción (20.00 horas). Durante su concierto 'Voces de Sefarad' brindarán canciones tradicionales (temas de amor, romances y nanas) transmitidas de forma oral por las comunidades de judíos exiliados de la Península Ibérica. Utilizarán para ello instrumentos históricos como el salterio, la viola de teclas o la guitarra medieval.