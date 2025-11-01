Viejos comediógrafos y autores nuevos

Teatro de ayer y hoy. Hay casi un siglo entre 'Tres sombreros de copa' (1932) y las obras de los jóvenes dramaturgos Adrián Perea y ... Alma García que se representan este fin de semana en el Bretón dentro del Festival de Logroño: 'Mihura, el último comediógrafo' (este sábado a las 20.00 horas) y 'Contra Ana' (el domingo a las 19.30). Un siglo en el que pueden haber cambiado muchas cosas pero no la pasión por representar comedias y dramas, la misma pasión de ayer y hoy por contar historias.

'Mihura, el último comediógrafo' es «un homenaje al teatro, a sus oficios, a nuestra historia y sobre todo a la de Miguel Mihura, un hombre cuya vida siempre estuvo vinculada al humor y al teatro», afirma su autor. El madrileño Adrián Perea (28 años) construye una suerte de 'Shakespeare in love' del humor absurdo: risas, amor, cabaret, sueños incumplidos y «la escritura como forma de resistencia para entender mejor el viejo oficio de hacer reír». Un biografía sentimental en que vida, ficción y autoficción se dan la mano.

Por su parte, la valenciana Alma García (29 años), dramaturga y también actriz, narra en 'Contra Ana' su propia estancia en una clínica para tratar la anorexia que sufrió siendo adolescente. Para ella, el mayor viaje de esta obra ha sido perdonarse a sí misma, pero la distancia y la madurez han afilado su crítica: «La sociedad está enferma y por eso los trastornos de la conducta alimentaria son la enfermedad del siglo XXI».

Con esta obra ha obtenido, entre otros premios, el Max 2025 al mejor espectáculo revelación. Ytambién Perea tiene ya varios galardones en su corta pero precoz trayectoria. Ambos son dramaturgos salidos de la Escuela de Arte Dramático (Resad).

Este viernes Perea tuvo un encuentro con alumnos de Bachillerato de Artes Escénicas del IESBatalla de Clavijo, solo diez años más jóvenes que él, en el que compartió sus reflexiones sobre la creación teatral y el proceso de escritura. Y por la noche, junto Juan Mayorga (60 años), el autor español contemporáneo más representado, participó en otro coloquio con el público del Bretón tras la función de 'La gran cacería'. Viejos y nuevos contadores de la historia interminable del teatro.