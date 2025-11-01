LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una escena de 'Mihura, el último comediógrafo'. Jesús Ugalde

Viejos comediógrafos y autores nuevos

Festival de Teatro ·

Una comedia sobre Miguel Mihura y un autodrama sobre la anorexia presentan este fin de semana en el Bretón a Adrián Perea y Alma García

J. Sainz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:02

Comenta

Teatro de ayer y hoy. Hay casi un siglo entre 'Tres sombreros de copa' (1932) y las obras de los jóvenes dramaturgos Adrián Perea y ... Alma García que se representan este fin de semana en el Bretón dentro del Festival de Logroño: 'Mihura, el último comediógrafo' (este sábado a las 20.00 horas) y 'Contra Ana' (el domingo a las 19.30). Un siglo en el que pueden haber cambiado muchas cosas pero no la pasión por representar comedias y dramas, la misma pasión de ayer y hoy por contar historias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  2. 2 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  3. 3 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  4. 4 «Los únicos perjudicados somos mi hijo y yo. No he hecho absolutamente nada», alega el acusado
  5. 5

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  6. 6 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora
  7. 7

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza
  8. 8

    Estas son las rutas de alta velocidad en España
  9. 9

    El Ayuntamiento de Fuenmayor debe pagar 4.800 euros por los plenos al exconcejal de IU
  10. 10

    El Ministerio ni siquiera analizó el itinerario hacia Pancorbo que le presentó La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Viejos comediógrafos y autores nuevos

Viejos comediógrafos y autores nuevos