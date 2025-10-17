LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo del público del Festival de Cine Octubre Corto en el arnedano Teatro Cervantes. E. P.

Cortos de Origen Rioja estrena el Festival de Cine de Arnedo

El 27 Octubre Corto entrega mañana a Maribel Verdú el premio Rafael Azcona y el domingo asiste a la sección 'Realidades'

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:43

Comenta

En la noche del 26 de octubre de 2024, la gala de clausura del Festival de Cine Octubre Corto premió a 'Aunque es de noche' ... como el mejor entre los 440 recibidos en su vigésimo sexta edición. Casi un año después, el Festival de Cine de Arnedo regresó anoche, en el inicio de su vigésimo séptima edición, de nuevo a la Cañada Real y junto a sus habitantes sin luz, protagonistas de 'Ciudad sin sueño', la segunda película de Guillermo Galoe.

