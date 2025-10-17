Cortos de Origen Rioja estrena el Festival de Cine de Arnedo

En la noche del 26 de octubre de 2024, la gala de clausura del Festival de Cine Octubre Corto premió a 'Aunque es de noche' ... como el mejor entre los 440 recibidos en su vigésimo sexta edición. Casi un año después, el Festival de Cine de Arnedo regresó anoche, en el inicio de su vigésimo séptima edición, de nuevo a la Cañada Real y junto a sus habitantes sin luz, protagonistas de 'Ciudad sin sueño', la segunda película de Guillermo Galoe.

Después de recibir el premio al mejor guion en la Semana de la Crítica en Cannes, de ser distinguida y aplaudida en los festivales de Bruselas y San Sebastián, 'Ciudad sin sueño' vivió ayer su cuarta proyección en el Teatro Cervantes de Arnedo. Su preestreno, antes de que llegue a los cines el 21 de noviembre, fue anoche el pistoletazo de salida al 27 Festival de Cine de Arnedo Octubre Corto. Con esta participación, presentes el propio Guillermo Galoe y el productor David Casas, el Octubre Corto mantiene el anhelo de contar con un preestreno en su programación.

PRIMERAS CITAS Este viernes Encuentro con la Escuela de Cine de Cataluña en el Victoria (18.00) y Origen Rioja a las 20.30 en el teatro.

Este sábado Sobremesa y entrega del Premio Rafael Azcona a Maribel Verdú a las 19.00 en el Teatro Cervantes.

El domingo Exposición de Arantxa Ezquerro a las 11.30, 'Eduardo Manostijeras' a las 17.30 y 'Realidades' a las 20.30.

Con su cartelera ya en marcha, el Octubre Corto despliega desde hoy toda su actividad. La primera, a las 18.00 horas, con un encuentro en el hotel Victoria entre cineastas y estudiantes riojanos con la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, una de las más prestigiosas del momento en el país.

De ahí, al Cervantes, que asistirá al pase de la primera sección oficial de esta edición, un Cortos de Origen Rioja que cumple veinte años. Como aperitivo, alumnos que realizaron 4º de Secundaria el pasado curso en el colegio Sagrado Corazón estrenarán el corto 'Rompe el círculo', dirigido por Belén Domínguez. A continuación, nueve cintas pasarán por la pantalla y los espectadores en busca del premio, valorado en 1.000 euros.

En la jornada del sábado, la actriz Maribel Verdú será la protagonista absoluta. Desde las 19.00 horas en el Cervantes, recibirá el premio Rafael Azcona en una sobremesa en la que se sentará junto a la actriz y amiga Aura Garrido y los cineastas Luis Alegre y Bernardo Sánchez.

Esta primera semana de Octubre Corto asistirá el domingo a las 20.30 a la proyección de la sección Realidades, con siete cintas de temática social.