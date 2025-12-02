LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Francisco Gestal posa ante sus 180 'breves bellezas muertas. Juan Marín

La belleza de lo marginal, la poesía de lo efímero

Piezas fragmentadas, humildes y desechadas sustentan la 'breves bellezas muertas' que Francisco Gestal expone hasta el día 23 de diciembre en la Casa de los Periodistas

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:31

Comenta

Con cierta intención 'frankensteiniana' recupera Francisco Gestal Tofé lo que está tirado en los márgenes para hacer que vuelva a cobrar vida propia, en unos ... casos más feliz y en otros, más desgraciada. Pero en cualquier caso, más bella y poética.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

