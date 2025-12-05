LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Figuras humanas y paisajes del Alto Jubera se funden en la exposición 'El cuerpo orográfico'

La Biblioteca Rafael Azcona acoge la muestra del artista riojano Asier Biota Robres hasta el próximo 28 de febrero

Europa Press

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:37

Comenta

La Biblioteca Rafael Azcona acoge la exposición 'El cuerpo orográfico', del artista riojano Asier Biota Robres, que podrá visitarse hasta el 28 de febrero, y con la que funde la figura humana con el paisaje del Alto Jubera.

La muestra ha sido presentada este viernes por el propio autor, junto con la directora de la Biblioteca Rafael Azcona, Esther Felipe, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández. En ella, Robres ha invitado a conocer unas obras en las que el espectador «encuentra su forma de trabajar los volúmenes y las formas, con las líneas curvas, colores muy saturados y un juego de nieblas, de mares, de atmósferas que crean un equilibrio».

La exposición «hay que verla». «La pintura es un lenguaje y a mí me gusta mucho que el espectador, o la espectadora, pueda contemplar los cuadros sin muchos condicionantes sin que yo tenga que verbalizar la pintura y que funcione como un propio lenguaje», ha indicado.

«A mí me gusta siempre decir que si tú me preguntas qué quiero decir con esto, pues yo te diría, pues píntame tu pregunta», ha relatado antes de explicar que trabaja la figura a través de fotografías suyas propias o de ilustraciones. «Yo trabajo el desnudo y algunas de las pinturas están inspiradas en la aldea donde yo vivo», ha señalado.

En concreto, lleva cinco años viviendo en San Martín de Jubera, que es una de las aldeas de Jubera, «una de las zonas más despobladas de España y del mundo, que nos llaman la Patagonia española».

La Biblioteca Rafael Azcona ofrecerá visitas guiadas para grupos, centros educativos y asociaciones culturales, previa cita llamando al 941 24 58 11 en horario de atención al público. Estas visitas se realizarán de martes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas.

La exposición también puede visitarse de manera individual y sin cita previa de lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

