Estreno riojano en el festival Zinebi de Bilbao

La Rioja

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:24

La película riojana 'La flor del almendro', producida por la Casa de la Imagen y dirigida por Jesús Rocandio, con guion de Santiago Tabernero e imagen de Imanol Legross, ha sido estrenada este martes en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi). 'La flor del almendro' cuenta la historia del alcalde de Alcanadre en 1936, Agustín Martínez Royo, asesinado por la represión franquista al comienzo de la Guerra Civil. En la imagen, los autores, durante el pase, junto a Pablo Aranda (actual alcalde de la localidad) y Jesús Vicente Aguirre, que ejerció de asesor histórico.

