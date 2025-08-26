LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

María Pascual Alonso, autora de la saga 'Bad Ash' y de otros títulos dirigidos al público juvenil. CARLOS RUIZ

María Pascual Alonso, Alina Not | Escritora de novela juvenil

«Escribir en primera persona y con un estilo directo me conecta con los jóvenes»

La autora logroñesa acaba de publicar 'Tyler', nueva entrega de su saga 'Bad Ash', con la que supera los 150.000 lectores en nuestro país

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Martes, 26 de agosto 2025, 07:53

Su serie 'Bad Ash' sigue sumando libros y lectores. La última entrega, la sexta, vio la luz en junio y se recrea en el personaje ... del popular y problemático Tyler. Pero mientras sus historias de amor juvenil triunfan entre jóvenes y adolescentes, María Pascual Alonso (Logroño, 1986) –con el alias literario Alina Not– mantiene los pies en la tierra y su discreta vida y trabajo de veterinaria en Zaragoza. Y es que, como ella misma reconoce, «escribiendo me está yendo muy bien pero nunca sabes si el siguiente libro va a funcionar».

