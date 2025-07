Rosa Palo Domingo, 6 de julio 2025, 00:50 Comenta Compartir

Ha cumplido esta semana 19 años, y quiere «exprimirlos al máximo, porque no los voy a tener nunca más». Y vaya si los exprime: Antonio Fernández, conocido como Detective Murciano y muy popular tras su paso por 'La Revuelta' junto a su colega Foxer Zorrorífico, es un murciano talentoso que comparte sus pasiones en redes sociales, se codea con artistas y consigue que famosos y políticos quieran ser entrevistados por él, algo que hace con desparpajo y genuina curiosidad.

Todo ello lo lleva a cabo pese a las limitaciones derivadas de la xerodermia pigmentosa que padece, una enfermedad rara e incurable que le provoca una sensibilidad extrema a los rayos ultravioletas y un alto riesgo de cáncer de piel, hasta el punto de que la mitad de los afectados no alcanza la vida adulta. Pero Detective no se achanta.

-El vermú no será su momento favorito del día. Por la hora, lo digo.

-No tomo vermú. Hay días que sí puedo tomar el aperitivo, pero en mi casa. Un vaso de leche, una pizza del día anterior, ¿no? Lo típico.

-La enfermedad le condicionará mucho la vida.

-Hombre, a veces tomo la decisión de ignorarla, pero, por lo general, es una cosa superlimitante para el tema de salir de día. Evidentemente, el mundo laboral y el del consumo existen de día. Hay vida nocturna, de fiesta, pero no hay librerías ni tiendas 24 horas para hacer las cosas que a mí me gustan, así que tengo que ir al mundo. Como cualquiera, vaya.

-¿Eso le ha hecho madurar antes de tiempo?

-Diría que sí. Al final, cuando uno afronta un problema de una persona adulta como es una enfermedad y una responsabilidad clínica, pues supongo que está bastante adelantado a otra persona de mi edad que no tiene que afrontar eso.

-«Amo el arte, la poesía, la literatura, la pintura, los videojuegos, los cómics, amo difundir estas pasiones», escribe. ¿Qué encuentra en todo eso?

-Mucha tranquilidad. Disfruto compartiendo y explicando cosas que me gustan y me interesan en redes sociales, que son una gran forma de hacerlo.

-Adaptó el nombre de Detective Marciano, el superhéroe de cómic. ¿Qué superpoder le gustaría tener?

-Yo tengo su debilidad, que es la vulnerabilidad al fuego. Eso es algo bonito, me identifico con él porque tiene algo de humanidad que es esa vulnerabilidad, no es todo superpoder y tal, es un tío al que le prendes fuego y se quema, es algo simbólico. Sus superpoderes molan, pero yo cogí el nombre por pura estética, la verdad.

-Usted ya era conocido por sus contenidos en redes, pero se hizo popular tras aparecer en 'La Revuelta'. ¿Cómo vive esa fama?

-Fue un golpe de suerte. Lo vivo muy bien y lo intento aprovechar para acceder a perfiles a los que de otra forma no habría podido acceder, o llegar a cosas que no habría podido lograr sin un reconocimiento mediático amplio. Era algo que yo estaba labrándome por mi cuenta, pero si se ha adelantado, mejor. Soy muy agradecido, y no quiero pensar que me merezco esto y más. Hay gente currándoselo y haciendo cosas mucho más trabajadas que yo, pero yo hago lo que quiero, grabo con quien quiero, y si no quiero, pues no grabo con nadie. Pero, más que el tema de la fama, lo que me hace ilusión es que haya gente realmente interesada en participar en mi contenido.

-Ha entrevistado a varios políticos como Óscar Puente, Núñez Feijóo o Gabriel Rufián. ¿Quién se aprovecha de quién?

-Claramente, ellos de mí. Les viene de puta madre que un chaval quiera hablar con ellos, grabarlo y subirlo a su canal. Son muy amables conmigo, y no puedo criminalizar que un político quiera una entrevista con una persona joven, no puedo decir «¡Ay, que me están usando!». No, yo sé a lo que estoy jugando cuando voy, ¿sabes? No soy tonto. Esa persona sabrá si quiere darme un discurso vacío, quiere hablar con sinceridad o quiere vender algo. Yo voy como lo que soy, sin ninguna intención más que la de hablar con esa persona, de conocerla, no de conseguir un titular.

-¿Se negaría a entrevistar a alguien?

-A muy poca gente. A perfiles con discursos extremadamente abiertos de odio, o que difunde mentiras.

-¿No le impone estar frente a determinados perfiles?

-Hombre, por supuesto, pero uno se curte y dice «A ver, es una persona».

-Acaba de graduarse en un módulo de DJ, Vídeo y Técnico de Sonido. ¿Y ahora qué?

-Voy a hacer un módulo superior de realización en el mismo instituto.

-Sus compañeros estarán fascinados con usted.

-Bueno, pero eso tiene una doble vara de medir. Están fascinados, ¿por qué? ¿Porque soy famoso? Pues muy bien, macho. Cuando hacía mis entrevistas y no lo era, no lo estabas, pues vaya mierda. Si ahora quieres ir a decirme que lo estoy haciendo bien porque me conoce más gente, pues nada, allá tú.