La magia de Ainhoa

Comenta Compartir

Debo confesar que decidí asistir al recital de Ainhoa Arteta en el último momento y compré las entradas esa misma mañana: al fin y al cabo, es la enésima actuación en Logroño de la mediática soprano vasca (creo recordar que son más de seis los ... conciertos que ha dado aquí) y esta vez con un recital de canciones con piano y con un repertorio que ya nos había traído anteriormente casi en su totalidad. La verdad es que la actual programación de Riojafórum es francamente decepcionante para un amante de la música clásica, pues no hay nada verdaderamente importante y emocionante: la Orquesta de Cámara de Toulouse sí, pero tocando a Abba o Queen; un gran solista sí, pero de ¡saxofón! con piano (Valentin Kovalev); la espectacular Carmina Burana sí, pero sólo bailada (y la música en lata, claro); no uno sino dos espectáculos de payasos (Yllana y Lapso) tratando de demostrar que la música clásica no es aburrida con sus payasadas; un minúsculo grupo de música antigua (Tiento Nuovo) tocando la Ofrenda Musical de Bach, que es una muestra superlativa de la capacidad técnica del inmenso Bach, pero muy árida para el gran público y por tanto más propia de la Semana de Música Antigua, y, por supuesto la conocidísima ópera Rigoletto 'a la moldava'... La verdad es que me dan ganas de mandar todo a paseo y comprar una entrada para el concierto de Rosario. ¿Han visto?, ni un solo concierto sinfónico que mueva el ambiente musical. Perdonen, pero esta programación es de una pobreza manifiesta.

Pero dejemos el cabreo y vayamos al recital de Ainhoa Arteta, que apareció deslumbrante y pletórica sobre el desnudo escenario de Riojafórum. En su rostro reflejaba una expresión radiante, que parece indicar que todos aquellos problemas que sufrió pertenecen afortunadamente ya al pasado, y su voz, una vez fue calentando con las iniciales canciones de Fauré, lucía una salud envidiable, con una potencia y un color totalmente recuperados, así que la cosa se puso enseguida interesante y sobre todo desde que Ainhoa tomó la palabra para asumir el liderazgo absoluto de la velada, hablando al público como si estuviéramos sentados con ella alrededor de una mesa camilla. Puede que se pasara algo de explicaciones, pero en general fueron interesantes y simpáticas, aunque a veces, en la complicidad que mostraba con el público, se metió en algún pequeño charco, como el presunto impresionismo de la música de Puccini o que fuera precursor del John Williams de 'La Guerra de las Galaxias'. Siempre he dicho que Ainhoa Arteta es una enorme artista, que tiene un magnetismo especial, como alguna de las grandes divas del recuerdo, para meterse al público en el bolsillo, no sólo por su simpatía, sino por la enorme calidad e inteligencia de su canto. La Arteta domina todas las técnicas de embellecer lo que canta, interioriza la música y la expresa con calor, sabe colorear las notas con suprema belleza y remata con brillantez los momentos álgidos. Su voz no es perfecta: brilla extraordinariamente en la zona alta, con agudos límpidos y relucientes, y apoya muy bien los graves, pero en la zona media luce a veces un timbre poco grato (que a lo largo de su carrera ha sabido embellecer palpablemente), pero ahí están esos filados delicadísimos que suspenden la música en zona celestial, ahí están esas largas frases en canto legato que te hablan al corazón, ahí está esa articulación sapientísima y esos matices, inflexiones y rubatos aquí y allá, que hacen únicas sus interpretaciones. Estuvo magnífica en las canciones de Puccini (deslumbrante 'Sogno d'or'), así como en García Abril, Obradors, Falla y Granados. El pianista Javier Carmena fue un eficaz acompañante, muy compenetrado y pendiente de cada frase y de cada detalle expresivo de la cantante, redondeando una estupenda actuación. La intensa aclamación del abundante público obtuvo el premio deseado de tres preciosos bises: 'O mio babbino caro' de Puccini, la canción 'Maite' de Sorozábal y el zapateado 'La tarántula' de La Tempranica de Gerónimo Giménez, que pusieron al público en pie. ¡La magia de Ainhoa Arteta!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión