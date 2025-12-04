LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica de ópera

Estruendoso Nabucco

Eduardo Aisa

Eduardo Aisa

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:30

Comenta

Con lleno hasta la bandera recibió Riojafórum esta vibrante ópera de juventud y primer gran éxito de Giuseppe Verdi, Nabucco, a cargo de la Compañía ... Lírica LG Artist Management en combinación con la Ópera Nacional de Moldavia y puedo adelantarles que, con sus luces y con sus sombras, hubo cosas interesantes como para merecer la pena esta representación. Comencemos por las «sombras», que se concentraron principalmente en la parte orquestal y en la presentación escénica. El foso de Riojafórum ya nos va demostrando que no propicia una buena acústica, magnificando el sonido de los metales y opacando el de las cuerdas. Si a esto se añade que la orquesta estaba bastante desequilibrada, con muy poca cuerda (violines, violas, violonchelos y contrabajos), unas maderas poco expresivas (flautas, oboes, clarinetes y fagotes) y unos metales (trompetas, trompas, trombones y tuba) soplando a tope, como si no hubiese un mañana, ante la indiferencia del director, que actuaba como un guardia de tráfico, sin un control de volúmenes, de planos, de dinámicas, con la atención absorta en la partitura, pues háganse idea del estrépito que salía de ese endemoniado foso, molestando y hasta deformando el sonido orquestal, lastrando toda la representación. La presentación escénica fue también bastante anticuada, propia de teatros de ópera del Este, humildes, a base de telones algo casposos, aunque agradecemos el esfuerzo de colocar dos grandes leones alados en el último acto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  4. 4

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  5. 5 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  6. 6

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  7. 7 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  8. 8

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  9. 9 Salud amplía la vacunación sin cita previa en pleno repunte de casos de gripe y covid
  10. 10

    Una sentencia obliga a convocar más plazas de bombero y rechaza la imposición del calendario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Estruendoso Nabucco