El 'Don Juan' de Zorrilla regresa al Círculo Logroñés La compañía Teatro Pobre representa este clásico de la festividad de Todos los Santos este viernes y sábado a las 19.30, y el domingo a las 19.00 horas horas

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 30 de octubre 2025, 16:55 Comenta Compartir

El acto final de 'Don Juan Tenorio' tiene lugar en la noche de Todos los Santos, de aquí que este clásico de José Zorrilla asome sin falta a los escenarios españoles cada primero de noviembre. Así ocurre en Logroño desde el año 2016 gracias a Fernando Gil Torner y su Teatro Pobre, cuya representación de este 'Don Juan' tiene la peculiaridad de ocupar diferentes estancias del Círculo Logroñés, obligando al público a trasladarse de un escenario a otro junto a los protagonistas del drama.

Este año se han programado tres representaciones durante el fin de semana: este viernes y sábado a las 19.30 horas, y el domingo a las 19.00. Todas con entrada gratuita, aunque dada la limitación del aforo se precisa invitación (en la cafetería del propio Círculo).

Novena edición

Un año más, y van ya nueve, una treintena de actores y actrices de Teatro Pobre, la veterana compañía aficionada procedente del IES La Laboral, recrearán a don Juan y a doña Inés (interpretados por Juan Carlos Picatoste y Coral San Juan), a Luis Mejía, Gonzalo de Ulloa, Ana de Pantoja, Buttarelli y un largo etcétera de personajes que ocuparán los salones, pasillos, escaleras y rincones del Círculo Logroñés, arropados en todo momento, y muy de cerca, por el público. Una representación de distancias cortas y largo recorrido que inició su andadura en 2016, con motivo del centenario de la sede del Círculo Logroñés, y únicamente se vio interrumpida en la pandemia, cuando el «¿No es verdad, ángel de amor...?» se escuchó grabado.