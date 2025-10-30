LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Escena de 'Don Juan Tenorio' en el Círculo Logroñés, en una imagen de archivo. LR

El 'Don Juan' de Zorrilla regresa al Círculo Logroñés

La compañía Teatro Pobre representa este clásico de la festividad de Todos los Santos este viernes y sábado a las 19.30, y el domingo a las 19.00 horas horas

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:55

El acto final de 'Don Juan Tenorio' tiene lugar en la noche de Todos los Santos, de aquí que este clásico de José Zorrilla asome sin falta a los escenarios españoles cada primero de noviembre. Así ocurre en Logroño desde el año 2016 gracias a Fernando Gil Torner y su Teatro Pobre, cuya representación de este 'Don Juan' tiene la peculiaridad de ocupar diferentes estancias del Círculo Logroñés, obligando al público a trasladarse de un escenario a otro junto a los protagonistas del drama.

Este año se han programado tres representaciones durante el fin de semana: este viernes y sábado a las 19.30 horas, y el domingo a las 19.00. Todas con entrada gratuita, aunque dada la limitación del aforo se precisa invitación (en la cafetería del propio Círculo).

Novena edición

Un año más, y van ya nueve, una treintena de actores y actrices de Teatro Pobre, la veterana compañía aficionada procedente del IES La Laboral, recrearán a don Juan y a doña Inés (interpretados por Juan Carlos Picatoste y Coral San Juan), a Luis Mejía, Gonzalo de Ulloa, Ana de Pantoja, Buttarelli y un largo etcétera de personajes que ocuparán los salones, pasillos, escaleras y rincones del Círculo Logroñés, arropados en todo momento, y muy de cerca, por el público. Una representación de distancias cortas y largo recorrido que inició su andadura en 2016, con motivo del centenario de la sede del Círculo Logroñés, y únicamente se vio interrumpida en la pandemia, cuando el «¿No es verdad, ángel de amor...?» se escuchó grabado.

