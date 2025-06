La electrónica de Dimitri Vegas & Like Mike domina hoy el festival Holika

Sanda Sainz Sábado, 28 de junio 2025, 09:33 | Actualizado 09:55h. Comenta Compartir

El festival de música urbana y electrónica Holika cierra hoy el séptimo capítulo de su historia 'The rise of the empire' con una nueva ... jornada en la que la música no parará de sonar desde las 18.00 hasta las 07.00 horas

Marcados en rojo en la programación del evento está el dúo formado por Dimitri Vegas & Like Mike, que ofrecerán su espectáculo en el escenario principal, el Negrita Empire Stage a partir de las 00.15 horas, hasta las 01.15. Noticia relacionada Fotos, vídeos, reportajes, cartel, horarios, consejos... todo sobre Holika 2025 Se trata de un dúo de djs belgas de música electrónica formado por los hermanos Dimitri y Michael Thivaios. En 2015 y 2019 fueron elegidos como los mejores djs del mundo a través de una encuesta de la revista DJmag y en la edición de 2024 quedaron en tercer lugar. Son habituales de grandes festivales internacionales y destacan por sus participaciones en el Tomorrowland con una puesta en escena que llama la atención e invita al público a bailar. Los sonidos del rap, trap, reguetón y el techno no faltarán en el cierre de la programación del VIIHolika en Calahorra Abrirá las actuaciones del Empire Costa, seguido por Gale que dará paso a La Joaqui, cantante, compositora y actriz argentina conocida por temas como 'Dos besitos', 'Butakera', 'Tu amor' o 'Muñecas' (este con Tini & Steve Aoki) y las más recientes 'San Turrona' y 'Tu patrona'. Inició su carrera en 2014, cuenta con varios premios y nominaciones dentro de la música urbana, colaboraciones con figuras destacadas y un estilo en el que entrelaza rap, trap, reguetón y cumbia. Además, está considerada referente del RKT argentino, propuesta que fusiona el reguetón y la cumbia. Escenarios sábado Negrita Empire Mainstage Artistas: Costa (18.00), Gale (19.30), La Joaqui (21.00), Luck Ra (22.30), Dimitri Vegas & Like Mike (00.15), José de Las Heras (01.30), Arce (03.00), J Beren (04.00) y The Whisterls (06.00).

Cutty Shark Pantheon Artistas: JP Fernández (18.00), Aspect Juni (19.30), Carmen de la Fuente (20.30), Pawly (21.45), Anthony Godfather (23.00), J8man (00.30), Michael BM (01.45), Javi Colina (03.00), DGrace (04.30) y Gea (05.45).

Olympus Stage Artistas: Skinyz (18.00), Padilla B2B Joel Bondia (19.00), Joyse (20.15), Cyril (21.30), Carlo (22.45), Jowo (23.45), Iva Dive (01.00), Brian Cross (02.30), Juicy M (03.45), Obscure Bros (05.15),

Theatrum Stage Artistas: Adonys (20.00), Aaron MVP (22.00), Gabriel Iñigo (00.00), Sergio Moya (02.00), Ritmo Closig Set (04.00),

Altaria by Heineken Artistas: Gabriel Iñigo (19.00 y 20.30), Juanra (22.00), Eddy Charlez (23.30), Aaron MVP (01.45 y 03.15) y Sergio Moya (04.30 y 05.45)

Heineken Booth Stage Artistas: Javier Dichas (20.00) y Kara La Habana (22.00)

Actividades paralelas Cathedral Welcome Stage: Plaza catedral (de 16.00 a 07.00). Corea Augusta: Plaza del Raso (de 15.00 a 16.00). Danzas. Spira Fortunae: Noria (10.00 a 14.00 y 16.00 a 07.00). Fórum Sonorum: Djs en el Paseo del Mercadl (14.00 a 18.00). Circus Maximus: Pasacalles (10.00-12.00). Espectáculo. Plaza de toros. (12.00 a 14.00). Después se presentará en el Empire del Holika su pareja, el también argentino Luck Ra que también abarca desde el trap hasta la cumbia. Dará paso a los cabezas de cartel Dimitri Vegas & Like Mike y estos a un conocido del Holika, José de las Heras, que ha participado en varias ediciones. Arce, J Beren y The Whistlers serán los últimos en pisar el Negrita Empire este 2025. Como cada día desde el jueves, la programación se completará hoy con otras actuaciones en el Cutty Shark Phanteon con música techno, además de las sesiones del Olympus Stage, Theatrum Stage, Altaria by Heineken y Heineken Booth Stage.

