Diego Urdiales regresa a Las Ventas

Isabel Virumbrales Miércoles, 28 de mayo 2025, 17:53 | Actualizado 18:23h.

Cada paseíllo es algo así como un día cero. Dicen que mientras el torero se viste de luces en la habitación de su hotel es como si desaparecieran toda clase de recuerdos previos. Da igual lo que sucediera ayer, hace una semana, un mes o un año: enfundarse el chispeante es un reinicio. Son sensaciones que, por muy conocidas que sean, resultan nuevas porque el terno hace que los sentimientos estén a flor de piel. Quizá la magia del toreo resida en esto, en que por mucho que se conozca la profesión, cada día es un día nuevo. Nunca se puede retomar algo del día anterior.

Este jueves, Diego Urdiales consuma su segundo paseíllo de este San Isidro en Las Ventas, una plaza que en esta feria está registrando unas entradas bárbaras todas las tardes. Desde hace semanas está todo el papel vendido, hoy se cuelga el ansiado cartel de 'No hay billetes' en las taquillas de la plaza que convierte a Madrid no solo en la capital del Reino, si no en capital mundial del toreo.

El de mañana es uno de esos carteles que han despertado muchísima expectación entre los aficionados y los no tanto. La explicación es sencilla: uno de los actuantes es Roca Rey y levanta pasiones. Las más de 22.000 almas que llenen los tendidos venteños también se van a encontrar con un concepto completamente diferente al del espada peruano. Frente al toreo bullidor, a veces acelerado y de tal cercanía que los toros parecen afligirse, se postra el toreo de toque sutil y templado, la pureza y la hondura de Diego Urdiales.

Lo cierto es que los aficionados de temporada de Las Ventas conocen de sobra las formas del torero riojano. Desde 2008 Urdiales es un habitual del abono isidril, sólo ha estado ausente del ciclo un año, en 2018, la famosa temporada en la que la Feria de Otoño se confeccionó de la mano de un bombo que llevó al diestro de Arnedo a lidiar la corrida de Fuente Ymbro con la que abrió la puerta grande.

Además de Urdiales y Roca Rey completa la terna el sevillano Rafa Serna que después de tomar la alternativa en La Maestranza en 2017 la confirmará esta tarde. De este modo, el joven espada será el encargado de estoquear el primer y último toro, Urdiales segundo y cuarto y Roca Rey tercero y quinto. Los astados reseñados para este esperado festejo pertenecen al hierro de 'El Torero', una casa ganadera de procedencia Juan Pedro Domecq cuyos ejemplares pastan en El Bosque, Cádiz.