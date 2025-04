Libros para leer y con los que brindar en La Rioja

Estíbaliz Espinosa Logroño Miércoles, 23 de abril 2025, 16:24 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

'El loco de Dios en el fin del mundo' de Javier Cercas y 'La muy catastrófica visita al zoo' de Joël Dicker figuran entre los títulos más demandados por los lectores riojanos durante la jornada de este miércoles, Día del Libro, bendecida por una benigna meteorología y por la imagen del papa Francisco en la portada de su biografía 'Esperanza', ejemplar que numerosas librerías han aprovechado para sacar a la calle tras su reciente fallecimiento. Y por similar motivo han ofertado novelas de Vargas Llosa, como 'La fiesta del Chivo'.

Curiosamente, la fecha del Día del Libro coincide también con el último adiós de tres figuras universales de las letras –Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega– 409 años atrás.

Esta celebración literaria se mantiene sin embargo muy viva. En La Rioja, numerosas librerías han vuelto a sacar sus ejemplares a la calle y con descuentos del 10%. De ellas, las diez que participan en la campaña 'El placer de la cultura' impulsada por el Consejo Regulador y la Asociación de Librerías de La Rioja lo han hecho además con el obsequio de 3.000 botellines de Rioja, ventaja que podrá disfrutarse hasta el próximo sábado. Las lecturas poéticas y de textos de Vargas Llosa, charlas sobre Cervantes o el teatro de Lorca, entre otros numerosos actos, han trufaron de literatura toda la jornada.

A pie de librería

A pie de librería los lectores nos han revelado los ejemplares que acababan de adquirir. La elección de Claudia Domínguez ha sido 'El cuarto mono' J. D. Barker, un libro que regalará a la novia de su hermano y que, aunque reconoce no haberlo leído, varias de sus amigas sí lo han hecho y lo recomiendan.

Isaac Benito ha adquirido 'El libro negro de las horas' de Eva García Sáenz de Urturi para su madre ya que se aproxima el Día de la madre y, además, «porque es el último que le queda por leer de la saga», nos comenta.

Milagros Argudo reconoce su debilidad por Javier Sierra, de quien ha adquirido 'La dama azul'. «Es un autor que me encanta, sobre todo porque sus libros se basan en misterios. De él tengo distintas novelas, como 'El maestro del Prado', y estoy muy ilusionada con leer este último».

Ángel Palacios, que es un entusiasta de la historia medieval, ha salido de la librería con un ejemplar sobre este tema y dos más para regalar: los últimos títulos de Javier Cercas y Joël Dicker.

«Soy una enamorada de la lectura y de la filosofía japonesa», comenta Alma Centeno tras adquirir un libro al que ya había echado el ojo, 'La casa de verano' de Masashi Matsuie. «Y como me regalaban una botellita de vino por una compra de 30 euros, pues he dicho: 'me cojo otro', y he comprado 'La ceremonia' de Sayaka Murata, que no la conozco pero me la voy a leer».