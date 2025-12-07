Deseo y memoria de Adriana Bañares en 'Riesgo eléctrico' La autora logroñesa edita nuevo poemario sobre deseo, tentación y memoria, y lo expande sobre los escenarios junto al músico Sr. Alien

La poeta y editora logroñesa Adriana Bañares acaba de publicar con Editorial Páramo (2025) su nuevo poemario, 'Riesgo eléctrico', acompañado por un epílogo de la poeta María Ángeles Pérez López, una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea.

Es un libro sobre el deseo, tentación y memoria, que vibra entre la fragilidad y la intensidad. Es también una obra que reflexiona sobre la identidad, el cuerpo y las distintas formas del amor, desde una mirada abierta y profundamente humana.

Este poemario de Bañares acaba de recibir un impulso decisivo tras protagonizar un programa completo del espacio Metaverso, de Radio 3 Extra/RTVE.

Del papel al escenario

El universo de 'Riesgo eléctrico' se expande también sobre los escenarios a través del proyecto Adriana y Sr. Alien, el dúo de spoken word y música electrónica que Bañares comparte con el músico y compositor Julen Gossíp (Sr. Alien). Un espectáculo que fusiona poesía, guitarra eléctrica y atmósferas electrónicas, creando una experiencia que combina recital, concierto y performance. Con él están recorriendo escenarios de distintas ciudades, donde la palabra poética se transforma en energía escénica.