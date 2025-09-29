LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bustamante llegará en noviembre a Logroño con su 'tour inédito'

El artista actuará en el Riojafórum el próximo 16 de noviembre dentro de una gira más personal, en la que se presenta como compositor

La Rioja

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:59

David Bustamente se embarca después de dos décadas sobre los escenarios en una gira inédita para presentarse como compositor. El tour, que recorrerá teatros y auditorios de todo el país en un formato más íntimo, llegará al Riojafórum de Logroño el próximo 16 de noviembre (a las 20.00 horas).

El artista, a través de este evento, compartirá no solo su voz, sino también sus palabras, melodías y verdad. Cada canción servirá para conocer su lado más personal, un Bustamente que «llevaba años queriendo contar su historia».

Las entradas, que ya están a la venta, se pueden adquirir en la página web de entradas.com. Los precios oscilan en función de la situación de los asientos: en el patio de butacas, entre las filas 1 y 3, cuestan 100 euros; en el palco y patio de butacas a partir de la fila 4, 35 euros, al igual que en el anfiteatro (ídem).

