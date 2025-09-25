Cuarenta cantantes disputarán el 42.º Concurso de Canto Ciudad de Logroño El certamen, con 18.400 euros en premios, será del 2 al 5 de octubre en el Conservatorio y el Auditorio municipal

J. Sainz Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:48

El Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño-La Rioja, que organiza la C.L.A. Pepe Eizaga, celebrará del 2 al 5 de octubre su cuadragésimo segunda edición y convertirá a la capital riojana en un referente para el bel canto. Cuarenta cantantes procedentes de distintas comunidades españolas y de países como Italia, México, Cuba, Armenia, Estados Unidos y Rumanía competirán por 18.400 euros en premios.

Cristina Toyas, vicepresidenta de la CLA, que este miércoles presentó el programa junto a Roberto Iturriaga, director de Cultura del Gobierno de La Rioja, y la concejala Rosa Fernández, recuerda que «desde 1983 este certamen ha crecido en prestigio y en premios y ha sido trampolín para grandes carreras líricas».

El jurado de esta edición reunirá a reconocidas personalidades del panorama operístico español, entre ellas Rubén Fernández Aguirre, Patricia Cuesta, Carmen Arbizu, Pablo Romero, Fernando Sans Riviere, Julio Alexis Muñoz, Miguel Galdón y José Antonio Toyas, fundador del concurso.

Los concursantes competirán en dos categorías —voces masculinas y femeninas— con premios de hasta 5.000 euros, además de galardones especiales como el Trofeo Ópera de Oviedo, que ofrece la participación en una de sus producciones; el Trofeo Amigos de la Ópera de Madrid, que incluye un recital remunerado en la Escuela Superior de Canto; o el premio de la Fundación Antón García Abril con el recital que dará el mejor intérprete de Canción Española.

La fase clasificatoria será el jueves y viernes 2 y 3 de octubre en el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo. La final, el sábado 4, y la gala de ganadores, el domingo 5 (a las 19.30 horas) tendrán lugar en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño con entrada libre hasta completar aforo.

Nacido en 1983, cuando en España apenas existían certámenes de este nivel, el de Logroño se ha consolidado como cita imprescindible para descubrir y apoyar nuevas voces, proyectando el talento lírico desde La Rioja hacia los grandes escenarios nacionales e internacionales.