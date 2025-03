Estíbaliz Espinosa Logroño Viernes, 14 de marzo 2025, 11:21 Comenta Compartir

La Universidad de La Rioja encabeza una alianza europea con otros seis campus (de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Hungría y Rumanía) para impulsar la innovación y la sostenibilidad en los sectores del vino y la producción de alimentos con marcas de calidad. Sobre este proyecto, con el nombre EU-GIFG, hablará Aimar Bretos en su programa 'Hora 25' de la Cadena SER, que este viernes emite en directo desde el Aula Magna de la Universidad de La Rioja a partir de las 22.00 horas.

– Deme un titular para este proyecto o, si es mucho apurar, una entradilla.

– Vamos a conocer la alianza de universidades europeas que se dirige desde La Rioja en torno a la producción de alimentos con identidad geográfica, que en un contexto como el actual cobra muchísima más importancia.

– Un proyecto con tres palabras clave: desarrollo, rural y sostenible.

– Exacto. Y en un momento en el que todo lo geopolítico a gran escala se lleva los primeros 10 o 15 minutos de cada informativo, porque es obligado, pararnos y ver lo que estamos haciendo nosotros en lo micro y en lo sostenible es fundamental.

– 'Hora 25' lidera la franja nocturna de la radiodifusión española. ¿Qué le quita el sueño a la hora de mantener ese liderazgo?

– Las muchas horas de trabajo que dedicamos a mantener ese liderazgo. 'Hora 25' tiene una historia muy vasta y estar a la altura de esa historia y de la calidad que garantiza requiere muchas horas de trabajo, empaparnos bien de la información, hablar con mucha gente, destinar mucho tiempo a decidir qué sí y qué no llevamos al programa.

«Explicar con detalle y sin aburrir los temas complejos de la actualidad me parece muy sexy»

– Además es un programa que innova y arriesga con nuevos formatos, con contenidos multicanal que han atraído a nuevos públicos.

– Eso es muy importante para nosotros, no hablar solo para los que ya están sino congregar a nuevos públicos. Yo me rebelo ante un contexto como el actual en el que la tendencia de los medios de comunicación es hacia un escenario de audiencias muy segmentadas. Cuantas más generaciones y más formas de ver el mundo aglutinemos, mejor. Somos mejores si hablamos entre diferentes ideologías, diferentes edades, orígenes demográficos…, todo eso nos enriquece.

– ¿Y cómo son los nuevos públicos de 'Hora 25'?

– Es sobre todo audiencia joven a la que tenemos que seducir, explicar, convencer de por qué un contenido informativo sobre temas que a priori les resultan áridos o poco interesantes son muy relevantes para su vida, para tomar decisiones.

– De hecho, explicar esos temas más complejos al oyente es uno de sus fuertes.

– A mí me gusta mucho eso, deglutir los asuntos complejos y explicarlos en detalle, algo que no tiene por qué ser aburrido, al contrario, a mí me parece muy sexy.

– ¿Es en el terreno de la información donde más recrea, o quizás en la entrevista, en el debate...?

– La información pura y dura y la entrevista son dos ámbitos en los que me encuentro muy cómodo. La información, porque es donde llevo trabajando toda mi vida y lo que me apasiona; para mí estar entre periódicos es como una piscina de bolas. Y en cuanto a la entrevista, creo que entre mis entrevistados y yo conseguimos un clima de mínima confianza que permite que salgan muchas cosas que ni siquiera ibas buscando.

– Sus entrevistados no siempre están en el foco de la actualidad. ¿Cómo los seleccionan y con qué intención?

– Tenemos una intención disruptiva, es decir, que tú nunca sepas lo que te vas a encontrar y te dejes sorprender. Solo tenemos una condición para que alguien venta a esas entrevistas largas en 'Hora 25', y es que sea un apasionado de su tema. Me da igual que el tema sea la literatura victoriana o los ornitorrincos, lo importante es que va a transmitir y contagiar su pasión por ello.

– Cada vez más tendemos a vivir en nuestra propia realidad performada por las redes sociales. ¿Es hoy más necesaria que nunca la militancia por la verdad?

– Sí, tenemos que batallar contra esa sensación de estar empezando a vivir en esferas de realidad distintas. Hasta ahora todos compartíamos la verdad y teníamos distintos puntos de vista y opiniones al respecto. Sin embargo ahora las redes, a través de sus algoritmos diseñados para darte solo lo que te gusta o lo que piensas, te muestran solo esa parte de la realidad. Por lo tanto, se acabó el debate, la conversación y todo porque vamos a creer que vivimos en realidades distintas.

– ¿También debemos hacer militancia por la libertad de expresión? Lo digo porque tenemos la piel tan fina que, como le ha ocurrido a Quequé (de la sección 'Hora veintipico'), incluso las bromas son motivo de denuncia.

– Yo lo tengo clarísimo. Si un programa tiene un compromiso con la verdad, como puede ser un informativo, ese comentario de 'hay que volar la cruz del Valle de los Caídos' se puede considerar una incitación a llevar a cabo ese hecho. Sin embargo, en un programa de humor debemos tener claro que una broma no pasa de ahí, porque si no estamos perdidos.

– El tramo horario de 'Hora 25' coincide con el de los programas televisivos de Broncano y Pablo Motos. ¿Se siente implicado en ese pulso por la audiencia?

– Creo que las batallas por la audiencia nos hacen mejores a todos, y no solo lo digo yo sino los compañeros que están inmersos en esas batallas. No hay nada mejor para no enquilosarse que tener enfrente a alguien que lo esté petando o se lo curre cada noche, porque te obliga a ti a mejorar.

– SER o no SER. ¿Se visualiza fuera de esta emisora?

– La SER es la mitad de mi vida y toda mi vida profesional. Ahora mismo no concibo otro sitio en el que pudiera hacer un periodismo más libre y de mayor calidad que el que me permiten, y me dan los medios para hacer, en la Cadena SER.