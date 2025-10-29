Crímenes y arte en la Sevilla del XVII

Hace cuatro meses, Óscar Soto Colás (Villamediana, 1973) obtuvo el prestigioso Premio de Novela Ateneo de Sevilla 2025 con 'El ángel y la muerte', un ... thriller histórico ambientado en la ciudad hispalense del siglo XVII. «Es un señor libro, la verdad», nos comenta ahora su autor con el ejemplar de 368 páginas en la mano. Lo acaba de editar Almuzara tras cinco revisiones y algún cambio mínimo en el original, nada que afecte a la trama protagonizada por el franciscano Diego de Luna.

Tras quince años en el Nuevo Mundo, fray Diego es reclamado de vuelta en su ciudad natal por un superior de la orden. Cuenta Soto que «lo ha traído un poco engañado porque quiere que investigue las muertes de un asesino al que llaman el Sayón de Santa María, que está dejando Sevilla llena de cadáveres de gente importante, de la élite. Para atrapar a este asesino fray Diego se acompaña de un crío de la calle, un pillo y ladronzuelo que le guía por esa Sevilla oculta del XVII».

En la Sevilla del XXI presentaba Óscar Soto su novela hace unos días y este jueves lo hace en Logroño, en la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo (19.00), junto a la también escritora y amiga Mar Aísa Poderoso.

Premio de «vértigo y orgullo»

Los primeros lectores de 'El ángel y la muerte' han reparado y aplaudido el cambio de registro del autor riojano al introducir en su novela histórica una subtrama en clave de thriller. «La gente me comenta que está escrita de un modo ágil y y vibrante, que es al final lo que le pides a un thriller». Dentro de este género, siente predilección por la escuela estadounidense (con Raymond Chandler o Dashiell Hammetten), la novela nórdica que estuvo de moda hace unos años y referentes españoles como, por ejemplo, «mi querida compañera Mar Aisa Poderoso. De hecho, aquí hay una escuela que la propia Mar catalogó como 'Rioja noir'»

Pero además de crímenes, 'El ángel y la muerte' tiene también «su puntito de arte, el sello de la casa», menciona el autor. Un arte que en esta ocasión enfoca en la figura de Murillo, pintor sobre el que Soto Colás (también historiador del Arte) siente fascinación. «Por talento, repercusión, importancia e influencia en su época, Murillo debería estar en la misma lista que Velázquez, Goya y Picasso», reivindica.

Ya como escritor, otra importante lista para él es la de quienes le han precedido en el Premio Ateneo de Sevilla. «Figurar en la misma lista que Caballero Bonald, Carmen Conde o Juan Marsé –para mí uno de los mejores escritores de este país– produce un poco de vértigo y, por supuesto, orgullo». Al reconocimiento y prestigio de este galardón literario –«absolutamente independiente y de una transparencia que me ha dejado asombrado», dice– se suma una generosa dotación económica de 25.000 euros. Pero la cuantía más valiosa la mide en emociones. «Sucede una cosa muy chula entre escritores riojanos, y es ver que los éxitos de un autor fuera de nuestra región también nos representa a todos. Y hacer piña en torno a la literatura y en torno a los libros es algo que se agradece mucho».