El autor riojano Óscar Soto Colás. Montserrat Soto

Crímenes y arte en la Sevilla del XVII

El autor riojano Óscar Soto Colás presenta este jueves en Espacio Santos Ochoa de Logroño (19.00 horas) 'El ángel y la muerte', un thriller histórico con el que ganó el Premio Ateneo de Sevilla 2025

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:32

Hace cuatro meses, Óscar Soto Colás (Villamediana, 1973) obtuvo el prestigioso Premio de Novela Ateneo de Sevilla 2025 con 'El ángel y la muerte', un ... thriller histórico ambientado en la ciudad hispalense del siglo XVII. «Es un señor libro, la verdad», nos comenta ahora su autor con el ejemplar de 368 páginas en la mano. Lo acaba de editar Almuzara tras cinco revisiones y algún cambio mínimo en el original, nada que afecte a la trama protagonizada por el franciscano Diego de Luna.

