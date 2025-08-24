LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Foto de familia de los premiados y la organización al término del festival el pasado sábado por la noche. LCA

Los cortos '¿Dónde estás?' y 'Adiós' ganan el festival Luces Cameros Acción

El certamen de El Rasillo de Cameros concluye con ganas de repetir el año próximo tras lograr una buena participación de trabajos y respuesta de público

Javier Ezquerro

Javier Ezquerro

Logroño

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:58

La décima edición de Luces, Cameros, Acción es ya historia tras cinco días de proyecciones de cortometrajes y la entrega de premios que han ... tenido lugar en la plaza de los Tilos de El Rasillo de Cameros. Tras la deliberación del jurado, el título '¿Dónde estás?', dirigido por María Moreno Novoa, se ha alzado con el premio al mejor corto de la sección Mundo Rural. Con buen guion, rodada con mimo y buenas interpretaciones de sus dos actrices protagonistas Itziar Manero y Blanca Martínez, la cinta narra en doce minutos la relación homosexual de sus dos jóvenes protagonistas, abocada a una dolorosa ruptura porque ambas toman caminos diferentes en sus vidas. Una opta por quedarse en el pueblo de sus padres y otra por marcharse a trabajar en el extranjero. Todo ello enmarcando en los bellos parajes del norte de Navarra, con Belagua y el valle del Roncal como escenarios que envuelven la historia.

