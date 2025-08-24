Los cortos '¿Dónde estás?' y 'Adiós' ganan el festival Luces Cameros Acción

La décima edición de Luces, Cameros, Acción es ya historia tras cinco días de proyecciones de cortometrajes y la entrega de premios que han ... tenido lugar en la plaza de los Tilos de El Rasillo de Cameros. Tras la deliberación del jurado, el título '¿Dónde estás?', dirigido por María Moreno Novoa, se ha alzado con el premio al mejor corto de la sección Mundo Rural. Con buen guion, rodada con mimo y buenas interpretaciones de sus dos actrices protagonistas Itziar Manero y Blanca Martínez, la cinta narra en doce minutos la relación homosexual de sus dos jóvenes protagonistas, abocada a una dolorosa ruptura porque ambas toman caminos diferentes en sus vidas. Una opta por quedarse en el pueblo de sus padres y otra por marcharse a trabajar en el extranjero. Todo ello enmarcando en los bellos parajes del norte de Navarra, con Belagua y el valle del Roncal como escenarios que envuelven la historia.

Otra angustiosa separación, en este caso entre un padre y un hijo, narra el trabajo de José Prats, 'Adiós', ganador del mejor corto internacional, un precioso cuento de animación muy bien ejecutado que transcurre durante una jornada de caza y pone en evidencia la soledad que encaran los mayores en el medio rural.

Los premios Sección Mundo Rural

Mejor Cortometraje: '¿Dónde estás?', de María Moreno Novoa.

Mejor Corto Internacional: 'Adiós', de José Prats.

Mejor Interpretación: Consuelo Trujillo por su papel en 'Killjote'.

Mejores Actores: Intérpretes del corto 'Marciano García', cuyo papel principal recae en Fernando Martínez, actor con síndrome de Down.

Mejor Fotografía: 'Arenillas', con Silvia Esser al frente de la dirección fotográfica.

Mejor documental: 'Iturralde', de Jon Martija Leunda.

Sección Cameros

Mejor Corto: Declarado desierto.

Menciones especiales: 'Ausencia', de Bruno Rodríguez, 'Sombras del Pasado', de Estela Hernández, y 'Donum 'el Regalo'', de Diego Minova.

Premio del público: 'Marciano García', de Luis Arrojo.

La lista de palmarés del festival camerano la completan la veterana Consuelo Trujillo, actriz de reconocida trayectoria en España que ha logrado el premio a la Mejor Interpretación por su papel en 'Killjote', una tragicomedia con mensaje antimachista que discurre en La Mancha.

En este mismo apartado, el jurado ha optado también por distinguir la interpretación de los actores de 'Marciano García', un premio coral a un plantel de actores que encabeza Fernando Martínez, protagonista de una historia dirigida por el riojano Luis Arrojo y rodada parcialmente en El Rasillo. Narra de manera divertida las peripecias y problemas que encara un joven afectado por síndrome de Down para ser astronauta. La cinta ha recibido también el Premio del Público.

El premio a la Mejor Fotografía ha recaído en el corto 'Arenillas' con Silvia Esser en la dirección fotográfica, mientras que el galardón al Mejor Documental ha sido para el trabajo 'Iturralde', de Jon Martija Leunda.

Más compleja ha sido la elección del jurado en el apartado Cameros del festival, ya que únicamente concurrían siete títulos. De hecho, se ha optado por declarar desierto el reconocimiento al Mejor Corto en esta sección y en su lugar se han concedido tres menciones especiales a las cintas 'Ausencia', de Bruno Rodríguez, 'Sombras del Pasado', de Estela Hernández, y 'Donum 'el Regalo'', de Diego Minova.

El certamen ha contado con una participación de más de 220 cortos, de los que 31 fueron seleccionados para la sección final

Con la entrega de los premios finalizó un certamen en el que competían 31 cortometrajes (24 en la sección Mundo Rural y 7 en Cameros), además de cuatro documentales. Ignacio Matute, organizador del evento, se muestra «encantadísimo» con la participación y adelanta sus «ganas de seguir mejorando» de cara a la undécima edición. Además, agradece que «desde el Gobierno de La Rioja hayan recogido el guante y vayan a apoyar el festival» y muestra igualmente su agradecimiento al Ayuntamiento y a los vecinos por su respaldo en un evento que cada día ha congregado a más de cien espectadores en la plaza de los Tilos, que no es poco para este pequeño pueblo de la sierra riojana.