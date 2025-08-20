LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Domingo Pisón (i) da pautas a los actores durante el rodaje de su último corto, 'Veo oscuro'. LR

Cine de signos para Santurde de Rioja, un pueblo que escucha

El cineasta Domingo Pisón, madrileño de raíces riojanas y sordo de nacimiento, proyecta el próximo sábado en esta localidad riojana (22.00 horas) sus dos cortometrajes más personales

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:41

Domingo Pisón (Madrid, 1991) rodó durante su último año de carrera 'El despertar de una mariposa' (2014), un cortometraje sobre la violencia de género en ... la mujer sorda, y este año ha presentado 'Veo oscuro', donde aborda la vida emocional de dos mujeres, una sordociega y otra sorda, interpretadas por dos personas reales con estas condiciones. Él también es sordo, de nacimiento, lo que ha orientado su cine, su trabajo y su vida por la senda de la inclusión.

