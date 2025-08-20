Cine de signos para Santurde de Rioja, un pueblo que escucha

Domingo Pisón (Madrid, 1991) rodó durante su último año de carrera 'El despertar de una mariposa' (2014), un cortometraje sobre la violencia de género en ... la mujer sorda, y este año ha presentado 'Veo oscuro', donde aborda la vida emocional de dos mujeres, una sordociega y otra sorda, interpretadas por dos personas reales con estas condiciones. Él también es sordo, de nacimiento, lo que ha orientado su cine, su trabajo y su vida por la senda de la inclusión.

Ambos cortometrajes, los más personales de su filmografía, se proyectan el próximo sábado en Santurde de Rioja, en la plaza del Fundador a las 22.00 horas. Un doble pase con el que el cineasta 'madriojano' (como así se define) quiere agradecer a los santurdeños y a otros riojanos su respaldo económico (y mayoritario) en el rodaje de 'Veo oscuro', fruto de una campaña de crowfunding.

Con este pase, el director de 'Veo oscuro' agradecerá a los santurdeños su aportación para el rodaje, vía crowdfunding

«Toda mi familia vive en Santurde, que es mi segunda residencia y donde aprovecho para desconectar de Madrid y buscar inspiración para nuevos proyectos cinematográficos», nos explica, al tiempo que subraya su agradecimiento a los vecinos y patrocinadores como el bar-restaurante Como en casa, Casa Rural Edulis o el Ayuntamiento.

Rodado en Extremadura y con un prometedor recorrido por festivales, 'Veo oscuro' es accesible a todos los públicos dado que incluye tanto el español hablado como la lengua de signos, subtítulos para sordos y audiodescripción para personas ciegas. Como reconoce su director, «tengo el privilegio de ser testigo y, sin querer, uno de los causantes que empuja hacía la inclusión real de actores con discapacidad, especialmente sordos, pero todavía hay mucha ausencia desde detrás de las cámaras. Los actores con discapacidad tienen más visibilidad que los técnicos, y ambos son complementarios». Él se convirtió en el primer técnico sordo para Netflix, además de haber trabajado en otras cadenas y plataformas. También ha formado parte del equipo de dirección de 'Sorda' (2025), película premiada en los festivales de Málaga y Berlín, candidata a los próximos Goya y en la carrera hacia los Oscar.

Ilusionista antes que cineasta

Pero antes que cineasta, Domingo Pisón se considera ilusionista. «Me pasé del escenario con espectáculos de magia a la pantalla grande, que sigue siendo otra gran magia, por lo que siempre seré ilusionista-cineasta como los viejos compañeros George Meliés, Orson Welles o Woody Allen».

Por lo pronto, la magia de sus cortometrajes se podrá disfrutar el sábado 23 de agosto en Santurde, en una noche de cine organizada por la asociación juvenil 'El Cueto' -que previamente ofrecerá una degustación al público asistente- y el Ayuntamiento de la localidad. Allí estará Domingo Pisón, agradecido con los santurdeños y comprometido con sus raíces y con la difusión del cine en el mundo rural.