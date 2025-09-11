'Cortomatografías' en el Würth con el cineasta Kepa Sojo El museo proyecta los primeros cortometrajes del director alavés a las 19.30 horas, sesión que se cerrará con un coloquio con el propio Sojo y su productora, Sonia Pacios

El Museo Würth La Rioja celebra este jueves y el próximo sábado, día 13, la tercera edición de 'Cortomatografías', una muestra retrospectiva de cortometrajes de directores vinculados con el festival Octubre Corto.

En la jornada de este jueves se proyectarán, a partir de las 19.30 horas, 'Khuruf', 'Ronda poniente', 'Hileta' y 'Loco con ballesta', los cuatro primeros cortometrajes rodados por el cineasta alavés Kepa Sojo. Tras el pase, el propio cineasta y su productora, Sonia Pacios, participarán en un coloquio con el director de Octubre Corto, Chechu León.

La segunda cita de 'Cortomatografías', el próximo sábado, tendrá como protagonistas a Eva Libertad y Nuria Muñoz, autoras del corto 'Sorda' y del posterior largometraje homónimo, ganador del premio del público en el último festival de Berlín y de la Biznaga de oro en Málaga, y que ha sido preseleccionado para representar a España en los Oscar.

Previo a su coloquio se proyectará el corto y el making of del largometraje 'Sorda', 'Leo y Alex en pleno siglo 21' y 'Mentiste Amanda'. Ambas citas son con entrada gratuita previa reserva de plaza en la web del museo Würth.