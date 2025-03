El corto riojano «Recuerdos para el que por mí pregunte», el mejor en el Festival de Málaga

Pablo Álvarez Logroño Sábado, 22 de marzo 2025, 12:59 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

El cortometraje «Recuerdos para el que por mi pregunte», ha sido premiado este sábado con la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje Documental del 28 Festival de Málaga. El corto, dirigido por el peruano afincado en Logroño Fernando Vílchez, está basado en el libro «Escríbeme a la tierra», de Jesús Vicente Aguirre, y fue rodado íntegramente en La Rioja.

El jurado, integrado por Pavel Giroud, Julia Juaniz, Víctor Moreno y Laia Quílez, distingue así a un corto que parte de las últimas cartas que 13 represaliados en 1936 escribieron a sus familias antes de ser fusilados por el régimen franquista.

Tras conocer le premio esta mañana, Vílchez se reconocía emocionado, y tenía una doble dedicatoria de esa Biznaga de Plata. «Es una dedicatoria especial para las familias que han participado en el documental, y también para las que sufrieron pero no han podido estar». Y, por lo mismo, «también a mi familia, que está lejos, pero a la que tengo muy presente».

No es que el cineasta se esperara el premio, pero lo cierto es que las sensaciones tras la proyección de la película en Málaga eran muy buenas, «Fue muy emocionante», recordaba este sábado. «La gente estaba bastante conmovida, no sólo ese día, sino también me lo dijeron los días siguientes».

Quizá el jurado haya valorado lo que el corto tenía de sencillo y de directo. «Yo creo que sí era una peli distinta. Es muy sencilla formalmente, sin adornos». La idea era mostrar con claridad a las personas y escuchar las cartas, esas palabras de hace casi 90 años, «sin ningún arreglo».

Muchas voluntades

En la película, Vílchez selecciona 13 cartas que le sirven como vehículo para contar lo que pasó en La Rioja. Los descendientes de aquellos fusilados son quienes ponen voz a las cartas, en escenarios riojanos elegidos por ellos mismos.

Y quizá volver a incidir en una historia, la de lo que pasó en La Rioja en aquellos, años, nunca suficientemente conocida, aunque bastante recuperada en las últimas décadas. «Todo esto parte de muchas voluntades». «Parte de la asociación La Barranca, parte de los grupos de familias, de la investigación de Jesús Vicente Aguirre y de otros, de editoriales como Pepitas y Piedra de Rayo que las publican...». Hay, en fin, «un interés y una energía» detrás que ha contribuido a la película.

Vílchez trabaja ya en su próximo proyecto, otro documental, esta vez largometraje, sobre un crimen ocurrido en Perú en los 90. Y escribiendo otra historia, de nuevo basada en La Rioja.

Pero será más tarde: hoy, y estos días, «toca celebrar».

En el festival malagueño participaba otro corto riojano, «Marciano García», de Luis Arrojo, que no ha sido premiado.