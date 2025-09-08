Cooperación riojana en 17 instantáneas El Espolón logroñés acoge hasta el día 29 de septiembre una exposición fotográfica sobre seis proyectos de cooperación internacional impulsados desde el Gobierno de La Rioja

Estíbaliz Espinosa Logroño Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:24

Desde Mauritania, Senegal, Guatemala, Perú, Ecuador y Colombia nos dirigen su mirada las protagonistas (en su mayoría son mujeres) de la exposición 'Cooperación Riojana: un compromiso compartido', que se ha inaugurado este lunes en El Espolón logroñés. Las suyas son miradas empoderadas y agradecidas.

Esta galería de 17 fotografías de gran formato y vivos colores muestra algunos de los proyectos de cooperación internacional impulsados recientemente por el Gobierno de La Rioja junto a seis ONG. Su recorrido con acerca al trabajo de protección de los derechos humanos de mujeres indígenas de Guatemala y Perú que lleva a cabo Manos Unidas; de fortalecimiento y liderazgo de mujeres en emprendimientos agrícolas que Alianza por la Solidaridad desarrolla en Senegal y Mauritania; o el de Amigos de la Tierra en Guatemala, centrado en seguridad alimentaria y agroecología. A ellos se suma el impulso al emprendimiento agrícola promovido por Movimiento por la Paz en Colombia; el apoyo que ofrece ISCOD al desarrollo de comunidades campesinas indígenas en Colombia; y el trabajo de Entreculturas en su promoción del trabajo digno, el emprendimiento y la prevención de la violencia sexual en Ecuador y Perú.

La exposición se ha inaugurado este lunes coincidiendo con el Día Internacional del Cooperante y permanecerá en Logroño hasta el 29 de septiembre, para luego viajar a Santo Domingo de la Calzada, Navarrete, Pradejón y Aldeanueva.

En su estreno han participado representantes de las entidades que sustentan esta cooperación internacional, así como el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, y el subdirector general de Cooperación Internacional, Rodrigo Teijeiro. El fotógrafo riojano Rober Astorgano ha comisariado esta exposición, cuya narrativa visual se apoya en los retratos. En retratos de mujeres que cultivan y riegan huertos comunitarios, alimentan a sus animales, recogen miel, seleccionan hierbas, tejen... se reúnen y deciden.