Convergencias promueve la cultura como motor de transformación del mundo rural

Cameros acoge este fin de semana Convergencias 03, el foro de análisis sobre mundo rural y cultura que, en su tercera edición, se centrará en ... la sostenibilidad de las prácticas culturales como motor de transformación territorial. Durante dos jornadas, una decena de expertos en gestión sociocultural debatirán sobre la capacidad para generar dinámicas positivas que aporten vitalidad y contribuyan al desarrollo del territorio.

La primera jornada, hoy en San Román de Cameros, arranca con Carla Jaria, curadora e investigadora de la Bienal Climática 2026, con un análisis sobre «la contribución de la cultura al desarrollo sostenible». Jaria es miembro del equipo curatorial de la Fundación Atelier, una entidad que diseña y facilita contextos de colaboración creativa entre organizaciones, personas, sectores y disciplinas para impulsar transiciones justas hacia la sostenibilidad.

La mañana continuará con la intervención de Antonio Cañas, ingeniero industrial riojano, uno de los referentes internacionales en sostenibilidad y fundador de la consultora Greenize, especializada en el desarrollo de proyectos de ecoinnovación quien hablará de las Claves hacia la sostenibilidad de la acción cultural.

Y con Sofía Moreno, que exhibe durante este año en EspacioArteVACA, 'Flora Memoriae', el herbario comunitario, resultado de un trabajo que inició en 2023 en Viniegra de Abajo con la identificación de hábitats y especies botánicas que después fue transformando en grabados. Los tres, Jaria, Cañas y Moreno, cierran la sesión matinal con una mesa redonda sobre práctica cultural y sostenibilidad.

Por la tarde, se suman otras dos miradas a través de la visión de María Sáenz, arqueóloga, gestora cultural y presidenta de la Asociación de Amigos de San Román, que hablará de Art-Eco, el proyecto creativo impulsado por ese colectivo, que pone en valor los recursos naturales del municipio; y de Jesús Rocandio, fotógrafo y gestor cultural, quien explicará el proyecto fotográfico 'Universo Bosque', una iniciativa que pretende concienciar sobre la necesidad de salvaguardar los últimos siete bosques primarios del planeta.

La Rioja, laboratorio de futuro

El programa se trasladará mañana a Villoslada de Cameros. Esta segunda jornada incluirá foros abiertos para reflexionar sobre proyectos culturales como motor de desarrollo rural y analizar La Rioja como laboratorio de futuro para la cultura en el medio rural. Entre los participantes de estos foros destacan la antropóloga Virginia Muela y Julio Grande, fundador y director de Sepinum; el periodista y dinamizador territorial, Jesús Toledo; y el gerente de Fundación Caja Rioja y gestor cultural, Carlos Fuentes, que reflexionarán sobre los proyectos culturales como impulso de desarrollo rural en La Rioja.

Convergencias 03 concluirá con tres proyecciones: en primer lugar 'Tasio', de Montxo Armendáriz, y 'Cambium', de Maddi Barber & Marina Lameiro, además de un coloquio al que se sumarán los codirectores del festival los Trabajos y las Noches, Patricia Andrés y Fernando Vílchez; y una última proyección, 'Mi cuerpo en alas', del músico chileno Claudio Recabarren.