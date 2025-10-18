LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Sofía Moreno, durante el proceso del proyecto 'Flora Memoriae', que se expone en EspacioArteVACA. EAV

Convergencias promueve la cultura como motor de transformación del mundo rural

La tercera edición del foro, que se celebra hoy y mañana en San Román y Villoslada, debate sobre la sostenibilidad de las iniciativas

La Rioja

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:32

Comenta

Cameros acoge este fin de semana Convergencias 03, el foro de análisis sobre mundo rural y cultura que, en su tercera edición, se centrará en ... la sostenibilidad de las prácticas culturales como motor de transformación territorial. Durante dos jornadas, una decena de expertos en gestión sociocultural debatirán sobre la capacidad para generar dinámicas positivas que aporten vitalidad y contribuyan al desarrollo del territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  9. 9 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Convergencias promueve la cultura como motor de transformación del mundo rural

Convergencias promueve la cultura como motor de transformación del mundo rural